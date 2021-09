Elisa, Alfonsina y Lise fueron tres mujeres aragonesas que supieron sobrevivir al dolor y al horror de los campos de concentración nazis. Ellas, junto con otras ocho españolas, son el eje central de Noche y niebla en los campos nazis, un libro de la periodista Mónica González Álvarez que recupera el legado de estas mujeres ante la barbarie del nazismo en Ravensbrück, un campo de concentración exclusivamente femenino que se situó al norte de Alemania, tan solo a noventa kilómetros de Berlín.

La vallisoletana cuenta que se sintió «muy acogida y muy querida» en la capital aragonesa. Además allí estuvo acompañada de los familiares de dos de las tres mujeres aragonesas que aparecen entre los testimonios de su obra. Alfonsina Bueno, apodada Françoise, Elisa Garrido y Lise Ricla, apodada Lise London.

La elección de este tema no es casual, la escritora y periodista lleva diez años escribiendo e investigando sobre el holocausto. No es su primer libro que narra los horrores de la época nazi sino que ya habló de este tema en Guardianas Nazis: el lado femenino del mal (2013) y Amor y horror nazi (2018).

Las historias de estas tres aragonesas tiene gran cantidad de puntos en común, «nacieron todas en familias humildes y se educaron en un ambiente comunista». Las tres se exiliaron a Francia después de la Guerra Civil española y desde allí formaron parte de la resistencia que se enfrentaría al poder nazi durante los años siguientes. «Se dedicaban a dar soporte a sus camaradas hombres, les escondían en sus casas, les ayudaban a cruzar los Pirineos, mecanografiaban propaganda antinazi... Pero lo más importante es que durante toda su vida lucharon por un conjunto, por que estaban seguras de que un mundo mejor era posible y que era su deber luchar para conseguirlo», cuenta la autora. Fue en Francia donde las tres aragonesas fueron apresadas.

Álvarez saca a la luz en esta obra las vejaciones y los abusos a los que estas mujeres fueron sometidas durante el tiempo que duró su cautiverio en el campo de concentración. «En esa época las mujeres eran consideradas como un cero a la izquierda por muchos sectores de la sociedad y en los campos era así como se las trataba », dice la autora. Además del daño psicológico y físico al que fueron también sometidos los hombres, la autora relata que las mujeres sufrieron «toda clase de experimentación medica y ginecológica forzosa». Los «sueros amarillos» que les inyectaban servían para que no pudieran volver a tener hijos. Las que no murieron a causa de la experimentación, jamás pudieron volver a ser madres.

Una vez liberadas del campo de concentración todas las mujeres compartían un mismo sentimiento: la culpa. «Se sentían culpables de ser ellas las que habían sobrevivido en lugar de otras de sus compañeras».

Liberación

Después de su liberación, la vida de estas tres mujeres no fue igual. Aunque todas compartían las mismas secuelas, no todas afrontaron de la misma manera su vuelta a la libertad. Alfonsina y Lise London decidieron enterrar esa etapa de sus vidas en el pasado, durante mucho tiempo no quisieron hablar, ni contar nada de lo que en Ravensbrück había acontecido, «se aferraron al carpe diem y envueltas en un mundo idílico fue donde murieron».

En el caso de Elisa Garrido, su vuelta a la normalidad fue mucho más abierta. Pasó el resto de los años de su vida viajando por el mundo, dando charlas y contando su historia, intentando siempre concienciar al público más joven de qué era lo que realmente había pasado.

La autora hace especial hincapié en que, durante muchos años, la historia de los abusos que sufrieron fue silenciada, no se tuvo en cuenta y nadie quiso hablar nunca. La responsabilidad de sacar sus historias a la luz y el deber moral para con las víctimas, tanto las que sobrevivieron como las que no, son los motivos que llevan a Álvarez a embarcarse en este proyecto. La autora admite que ha tenido que pagar «un gran peaje emocional» ya que se trata de historias reales, «no es ficción, son cosas que realmente sucedieron».

«Es inenarrable, realmente el holocausto no se supera nunca, solo se puede aprende a llevarlo, para ellas siempre fue un sentimiento abrumador», relata Álvarez. La autora incide en que no se trata de un libro sobre política sino que son «historias humanas con protagonistas que lucharon por la democracia y la libertad colectiva».

La colaboración de las familias ha sido un factor clave a la hora de poder arrojar luz y esclarecer que fue lo que estas mujeres realmente sufrieron durante su reclusión. A través de las anécdotas familiares es como la autora consigue completar los perfiles e incluso sacar una sonrisa al lector, porque, «pese a la tragedia, estas mujeres también llegaron a sonreír en algún momento».

Noche y niebla en los campos nazis es un libro que muestra una historia «personal, intima, veraz y desgarradora» de once mujeres que sobrevivieron a la mayor de las tragedias por luchar por lo que siempre consideraron un bien común.