Todos los centros de salud de Aragón van a vacunar sin cita previa el próximo 23 de septiembre en horario de 14.00 a 15.00 horas. Además, aquellos que tengan jornada continúa ampliarán esta cobertura hasta las 16.00 horas. La intención es captar a todo aquel que todavía no se ha inmunizado y para lo cual desde el Departamento de Sanidad de la DGA han diseñado diferentes estrategias.

Este martes se han enviado casi 200.000 SMS a esos aragoneses que no han recibido ninguna dosis y no han concluido su pauta, mientras que desde los centros de salud también se está llamando telefónicamente a estas personas. "Si logramos que sea un éxito, no descartamos aplicar esta medida. Hemos fijado unas horas concretas en todos los centros para no marear a la población", ha apuntado el director general de Asistencia Sanitaria, Chema Abad.

El caballo de batalla de Sanidad con la vacunación está ahora en el grupo de entre 20 y 40 años, donde los datos demuestran que quedan rezagados. "Entre 20 y 30 años, uno de cada tres no está vacunado, mientras que entre 30 y 40 años es uno de cada cuatro el que no lo está. A partir de ahora la transmisión de la enfermedad va a estar ligada a las bolsas de susceptibles, que son estas personas. Es ahí donde hay que incidir", ha señalado el Director General de Salud Pública de la DGA, Francisco Javier Falo. "Las reinfecciones son extraordinariamente raras, muy alejadas del 1%", ha añadido.

Además de esta campaña en Atención Primaria, se está a punto de acudir a grandes empresas para vacunar. "De las 14 empresas con las que hemos contactado, 13 ya han mostrado su interés. No creemos que nos proporcionen un índice muy alto, pero si desde todas las opciones sumamos algo, podemos ampliar la cobertura", ha dicho Falo.

1.300 vidas salvadas gracias a la vacunación

Aragón alcanzó el pasado viernes el hito de que un millón de aragoneses ya tiene administrada la pauta completa. Esa cifra ha supuesto, según ha explicado el director general, evitar 1.300 muertes por covid en la comunidad, así como 172 ingresados en la uci y 1.800 hospitalizaciones en planta. "Por esto mismo hay que vacunar", ha reiterado Falo.

Sanidad estima que la bolsa de susceptibles a ser contagiados es de 300.000 personas en Aragón, a las que 150.000 se podría llegar a inmunizar si responden a las estrategias y optan por recibir la dosis. "Lograr un 100% es algo imposible y tenemos que ser realista de que esa bolsa de susceptibles está ahí. Vacunarse es un ejercicio solidario", ha reflexionado Falo.

Por otro lado, Sanidad va a dejar de distribuir semanalmente dosis a los centros de salud, tal y como se venía haciendo hasta ahora, y solo enviará a demanda. Las altas coberturas de vacunación hacen que ya haya estoc en muchos centros y el director general ha indicado que "la idea general de la reserva ya no tiene sentido porque tenemos suficiente y problemas para administrarlo", ha reconocido. "Se atenderán las necesidades de los centros según nos vayan pidiendo dosis porque lo cierto es que ya cuesta empezar a poner vacunas, es la realidad".