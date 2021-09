Las zonas básicas de salud de La Almunia de Doña Godina, Fraga y Caspe registran las coberturas de vacunación con la pauta completa más baja de todo Aragón. Sus porcentajes, casi nueve después del inicio del proceso de inmunización, alcanzan al 70% de su población mayor de 12 años, un dato alejado si se compara con áreas como Hecho, Sos del Rey Católico o Berbegal, que rozan el 100%.

Según los datos del Departamento de Sanidad, en La Almunia se registra un 69,5% de cobertura total; un 70,3% en Caspe y un 70,7% en Fraga. En cualquier caso no son cifras malas y cumplen con el objetivo inicial marcado, pero es estos territorios donde la DGA quiere ahora centrar sus esfuerzos para captar al mayor número de personas no vacunadas. También las zonas básicas de Épila, con un 73,8%, y Binéfar, con un 74,5%, están entre las tasas más bajas. Muy cerca se sitúan Cariñena (76,4%), Calatayud rural (77,3%) o Albalate de Cinca, con un 80,7%.

La foto fija del panorama de cobertura de vacunación en Aragón deja como conclusión, según los datos, que en la zona oriental de la comunidad, así como en el entorno de las comarcas del Valdejalón o Campo de Cariñena están los porcentajes más bajos. También destacan María de Huerva, Zuera o el área de salud de Parque Goya con menor tasa.

En contraste, el noroeste de la provincia de Huesca (y una parte de las Cinco Villas zaragozanas) y el sur de la provincia de Teruel son los lugares con mayor índice de pauta completa. En esta última destacan Muniesa, Báguena o Villel, con coberturas cercanas al 100% entre su población mayor de 12 años.

Envío de dosis a demanda

En datos globales, la campaña de vacunación en Aragón alcanza buenas cifras y un millón de personas ya tienen la pauta completa. Esta situación deriva en que, a partir de ahora, Sanidad ya no envíe más dosis semanales a los centros de salud porque en todos hay estoc y no tiene sentido seguir haciendo acopio de un material que no se utiliza. Por este motivo, la DGA enviará solo las vacunas en función de la demanda que pidan los centros de Atención Primaria, que siguen con la campaña de inmunización y el próximo 23 de septiembre vacunarán sin cita previa, de 14.00 a 15.00 horas, a todo aquel no inmunizado que lo desee.

Por otro lado, la administración de la tercera dosis a los pacientes inmunodeprimidos en Aragón se llevará a cabo finalmente la próxima semana. En un principio estaba prevista para esta, pero la elaboración de los protocolos no ha terminado, según fuentes sanitarias, y será a partir del lunes cuando se empiece a citar a estas personas. Serán llamadas desde el propio hospital para recibir allí la vacuna de recuerdo, tal y como ya sucediera con las anteriores. Entre estos pacientes están los enfermos de cáncer o los trasplantados.