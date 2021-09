Aragón fue una de las cinco comunidades que no redujeron el porcentaje de gasto autonómico en políticas sociales (educación, sanidad y servicios sociales) en el año de la pandemia. Sin embargo, este dato a todas luces positivo se encuentra sobre la línea roja: solo se invirtió un 0,03% más sobre el presupuesto de la DGA de 2020 que en el de 2019, según un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

La inversión aragonesa en políticas sociales en 2020 fue de 3.678 millones de euros. Sin embargo, en la comparativa con la incidencia en el presupuesto autonómico de 2019, el gasto de este año solo se incrementa un 0,03% a pesar de la pandemia. De este modo, la inversión por habitante dedicada a políticas sociales ascendió hasta los 2.767 euros, una cifra por encima de la media estatal (2.590 euros), lo que sitúa a Aragón como la séptima clasificada en este apartado.

En realidad, más del 61% del presupuesto aragonés se dedica a políticas sociales, divididas en tres grandes áreas: Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Según el informe, el apartado que más ve incrementada su financiación es, de forma sorprendente, Educación, que registró un aumento del 7% en el año de la pandemia. En cuanto a Sanidad, por otro lado, la subida es del 3,6%, que en cantidades cuantitativas supone 71,6 millones de euros. Y, por último, Servicios Sociales ha constatado un incremento en Aragón del 7,2%, lo que sitúa el crecimiento en 29,2 millones de euros.

Recortes por la crisis de 2008

Sin embargo, al estudiar los datos con perspectiva, Aragón se sitúa como una de las peores comunidades en la recuperación del gasto social previo a los recortes en materia de políticas sociales del año 2009. En este sentido, la comunidad se sitúa en el puesto 13, con un gasto de 91 euros por habitante más once años después de los recortes. En el contexto nacional, Aragón superó en 2020 en 70,8 millones el presupuesto de 2009, un 1,96% más, cuando la media estatal se sitúa en el 4,81%.

Dicho de otro modo, Aragón dedicó menos porcentaje de su presupuesto a políticas sociales en 2020 (61,2%) que en 2009 (65,2%). No obstante, como es evidente, sí de destinaron 70,3 millones de euros más en 2020.

El portavoz en Aragón de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Gustavo García, incide en la importancia de salir de la crisis del covid-19 con políticas expansivas y no con recortes como en 2008. «Han tenido que pasar 11 años para poder recuperar las cifras previas a la crisis inmobiliaria. De esta no podemos salir recortando, porque será algo que afectará a generaciones posteriores. García subraya, por otro lado, la necesidad de agilizar la burocracia: «De los fondos estatales para gasto social, 20 millones deben llegar a Aragón. Pero estamos a mitad de septiembre y todavía no han sido ejecutados. Hay necesidad, pero la complejidad burocrática lo impide».

Junto a Aragón, cuatro autonomías tampoco han reducido el gasto social en sus partidas presupuestarias: La Rioja, Cantabria, Galicia y Castilla y León. En el otro lado, doce autonomías han reducido sus gastos en políticas sociales en el año de la pandemia, con Madrid y Cataluña a la cola.