-Este año no hay Pilares pero, ¿entiende que pueda crear confusión que sin haber fiestas vaya a haber un programa de actos similar al que habría en unas fiestas?

Crear confusión no porque creo que el mensaje está muy claro. No hay fiestas y lo que se pide es una actitud responsable por parte de todos. Sanidad ha autorizado todas las actividades que nosotros proponemos y aparte de la Ofrenda de flores y de la de frutos, el resto de actividades, como los conciertos, las hemos estado haciendo a lo largo de todo el año.

-Se prevén conciertos en el Parque del Agua de hasta 4.000 personas. ¿Será así?

Sí. 4.000 personas sentadas, con distancias de metro y medio y todas con entrada previa.

-¿Y de la programación en ese espacio qué puede contar?

No está cerrada. Allí irán los tradicionales conciertos de las radios que se hacían en la plaza del Pilar. Habrá artistas y grandes artistas allí y en todos los espacios musicales. El panorama musical se ha abierto muchísimo, hay muchas tendencias…

-¿Dónde más va a haber conciertos durante esa semana del Pilar?

En el Príncipe Felipe de promotores privados, en las salas del Auditorio, en el Jardín de Invierno, en la Noria (Parque del Agua), en la plaza San Bruno, en Jardín de Tosos y en la cúpula geodésica de San José, en La Granja. Y las jotas en la plaza del Pilar.

-¿Habrá acto de entrega de medallas y distinciones de hijos adoptivos?

Sí, el día 9. Está hablado con Sanidad y no hay ningún problema. Se celebró ya este año estando en peor situación sanitaria. Pero no voy a desvelar la propuesta de Cs porque todavía no lo hemos llevado a la Junta de Portavoces (ríe).

-Con tantas actividades programadas, no sé si teme que en algún momento se les vaya de las manos.

La Policía tiene controlados los lugares donde se dan botellones pero puede ocurrir que se muevan o surjan en otros lugares. Nadie podríamos poner la mano en el fuego en ese sentido. Ya hemos visto lo que ha pasado en otros municipios en los que tampoco ha habido fiestas. Somos conscientes y por eso se van a reforzar los efectivos.

-¿Les ha advertido Sanidad sobre una posible séptima ola tras el Pilar? ¿Temen un repunte?

No nos han advertido. Un repunte puede darse cuando menos nos lo esperamos, como pasó este verano, y en Sanidad son muy prudentes y en ningún momento se atreven a vaticinar estas cosas. Pero cuando se toman estas medidas de seguridad obviamente es porque puede haber un riesgo.

-¿Qué le ha parecido la actitud del Gobierno de Aragón durante estos meses? Lambán criticó la programación de actos veladamente mientras Sanidad aprobaba todo.

Nosotros con quien trabajamos es con la Consejería de Sanidad y mutuamente nos reconocemos y nos agradecemos la actitud. Estoy tranquila por haber hecho bien mi trabajo. Si no hubiéramos previsto poder hacer una Ofrenda hace meses no la podríamos hacer ahora y la actividad que se va a generar es muy importante para el sector cultural, para la hostelería y para el comercio. No vamos a hacer nada que no hayan hecho otros municipios, es más yo creo que hacemos menos cosas.

-¿Y no hubiera sido mejor separar más la programación en el tiempo y no concentrarla en una semana?

Es que en Zaragoza no se puede distanciar mucho más la oferta cultural porque es inmensa todos los fines de semana en todos los equipamientos culturales. No podríamos aplazar, se nos juntaría una cosa con otra.

-Hablemos ahora de política. Van dos años de mandato. La coalición PP-Cs no ha mostrado fisuras hacia fuera, pero no sé si usted ha temido en algún momento por que el pacto peligrase.

Hemos sido muy responsables desde el primer momento. Tanto por parte del PP como de Cs hemos sido conscientes de que somos un Gobierno en coalición y de que tenemos que poner por delante los intereses de los ciudadanos. Es verdad que hay temas en los que divergimos y discrepamos, pero trabajamos en todos los puntos en los que coincidimos.

-¿No se ha tenido que tragar ningún sapo?

Hemos negociado cosas y yo lo digo siempre: el equipo de Gobierno ha hecho cosas diferentes a las que hubiera hecho un Gobierno solo del PP o solo de Cs. Pero cuando llegas a un acuerdo todos tenemos que dejar pelos en la gatera. Todos renunciamos a algo. Y hemos sido capaces de crear equipo, que eso es fundamental.

-¿Qué hubiera sido diferente si Cs hubiera gobernado en solitario? (Si se hubiese dado la posibilidad).

Bueno, hay temas que… (piensa). Nosotros hemos defendido con más ahínco todos los temas de… Te diría antes dónde se nota más que está gobernando Ciudadanos.

-Pero esa es otra pregunta.

Venga (ríe) ¿Qué hubiera sido diferente? (piensa). Es que las líneas generales las acordamos todas. Pero probablemente en temas de igualdad y en temas de economía a lo mejor hubiéramos hecho otras cosas. Pero nuestras líneas maestras y nuestras líneas rojas han estado siempre ahí y creo que se ha demostrado con las tensiones que tenemos con Vox.

-¿Habló con Azcón el día de la moción de censura en Murcia?

Sí. Eso fue un tsunami. Pero desde el primer momento tuvimos en cuenta los dos que era totalmente diferente lo que pasaba en Murcia de nuestra institución. Nuestro pacto es con los zaragozanos y no se entendería que por cuestiones políticas rompiéramos un acuerdo que a día de hoy sigue vigente. Antepusimos a los ciudadanos.

-Ha mencionado a Vox en una pregunta anterior. ¿Habrá presupuesto este año? Las áreas de Cs están bien dotadas y si prorrogan las cuentas actuales evitarían pactar con la ultraderecha en un año preelectoral.

Nuestra primera obligación es trabajar para que haya presupuesto y tiene que ser muy diferente porque esperamos que vengan ingresos. Vamos a intentar tener presupuesto sin pensar en si eso nos interesa políticamente más o menos. Lo que parece que está claro es que en el 2023 no dará tiempo. Sería raro.

-¿Y se aprobarán con Vox este año?

Entiendo que se aprobarán con el apoyo de Vox más que nada por dónde está yendo ahora la oposición. No parece que quieran tender la mano cuando el PSOE recurre los pliegos de Limpieza.

-Habla de cómo ejerce la oposición la izquierda pero el otro día Vox calificó de «ofensiva» la presencia en el ayuntamiento de la asociación LGTBI Towanda, que vino a presentar junto a usted el festival Zinentiendo. ¿Se pueden defender los derechos LGTBI y después pactar con Vox en los despachos?

Yo llego a acuerdos con cualquier partido político y no coincido con todas las líneas programáticas ni con toda la ideología de esos partidos. Cuando votas algo con otro partido político votas ese algo en concreto, como pueden ser los presupuestos. Obviamente no estoy de acuerdo con la posición que tiene Vox con los temas de LGTBI ni con todos estos temas sectarios. Seguiremos defendiendo la diversidad por encima de todo.

-Toca pensar en elecciones. ¿Estará usted al frente de la lista municipal de Cs?

Queda mucho y con lo volátil que es ahora la política, más. De la moción de censura en Murcia ha pasado seis meses y mira cómo ha cambiado todo. Todavía es pronto para pensar en eso. Ya veremos. Lo deciden además los afiliados.

-Las encuestas no le auguran buenos resultados. ¿Teme fugas al PP o una fusión?

Es verdad que las encuestas no son buenas pero creo que lo importante es seguir trabajando. La realidad es que tenemos tiempo y que seguimos estando presentes en muchas instituciones españolas. No hay que bajar los brazos.