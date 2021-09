El protagonismo este lunes en la residencia Romareda, en Zaragoza, lo ha vuelto a acaparar Emilia Nájera. La aragonesa, de 80 años, fue la primera persona en ser vacunada en Aragón y esta vez ha sido la primera de su centro de mayores en recibir la tercera dosis contra el covid. "Ahora me siento más segura", ha dicho con contundencia. "Lo que hay hacer es vacunarse. No puede ser que los abuelos sí y los nietos no. Todo el mundo debe hacerlo porque es una necesidad para salir de esta situación", ha añadido.

Junto a Nájera se han inmunizado varios residentes más de Romareda, que lo irán haciendo a lo largo de la semana. De hecho, la previsión del Gobierno de Aragón es que "entre esta y la próxima semana" se puedan poner todas las terceras dosis a los 15.500 mayores de residencias de la comunidad, según ha apuntado la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales de la DGA, María Victoria Broto. "Emilia lo ha explicado muy bien, porque ha dicho que se siente más segura y esa es la idea. Viniendo hacia aquí pensaba en cómo ha cambiado todo desde diciembre, que estuvimos aquí con la primera vacuna contra el covid en Aragón", ha reflexionado Broto.

La comunidad ya empezó el pasado viernes a administrar esta dosis de recuerdo y hasta el momento son uno 300 los residentes mayores vacunados. "Serán los centros de salud quienes organicen todo para acudir a los centros", ha dicho Broto, con el plazo de terminar esta campaña en 15 días.

El Pilar, en el horizonte

En estos momentos hay 20 brotes activos por covid en las residencias de Aragón, que afectan a casi 400 residentes. "Algunos están a punto de finalizar", ha añadido la consejera, quien ha descartado que la dosis de recuerdo vaya a llegar a los trabajadores de estos centros. "La vacuna de recuerdo está recomendada por edad y por una cuestión de vulnerabilidad y en este momento los trabajadores no están en esa situación", ha dicho Broto. En Aragón, los no vacunado son un 3% de los empleados de residencias. "Creo que vacunarse es una responsabilidad mora y ética", ha vuelto a recalcar la consejera.

Por otro lado, Broto ha señalado que mantendrán una reunión con la consejería de Sanidad antes de la semana del Pilar para valorar si se toman medidas extra en las residencias en esas fechas. "Nos moveremos por la situación epidemiológica. No sé si se flexibilizarán o se pondrán nuevas, porque hay que esperar antes de decidir siempre de acuerdo con Sanidad", ha añadido.