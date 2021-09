El líder de Cs en Aragón y vicesecretario general del partido, Daniel Pérez Calvo, ha defendido este martes la posibilidad de que la comunidad presente una candidatura única para albergar los Juegos Olímpicos de Invierno 2030. Es decir, que prepare un proyecto sin Cataluña, "sin miedo y sin complejos". Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, garantizara en Zaragoza ante Javier Lambán que la candidatura con la región vecina sería "de igual a igual", Pérez Calvo ha incidido en que si la Generalitat no tiene claro qué quiere, Aragón tiene que actuar "con toda la valentía del mundo" para acometer el proyecto "en solitario".

De momento, pese a que el presidente de Aragón y el de España explicaron el modelo que se debe seguir para optar con posibilidades a albergar la cita olímpica, Cataluña no se ha pronunciado. Solo se sabe que quiere hacer una consulta entre sus ciudadanos para conocer si están interesados en esos Juegos, referéndum que podría ceñirse solo a las comarcas pirenaicas directamente afectadas por el evento o incluiría también a Barcelona. En cualquier caso, el 'Govern' no le ha puesto ni fecha a este paso pese a que el tiempo ya corre en contra y que el trabajo de estos meses debería acelerarse para poder consolidar la candidatura a lo largo de 2022 y llegar a punto a la elección en 2023.

Las votaciones para elegir la ciudad que alberga los Juegos, ya sean de verano o invierno, se realizan siete años antes. La cita de 2026 en Italia, concretamente en Cortina D'Ampezzo, se decidió el 24 de junio de 2019. O los que llegan a principio de año en Pekín quedaron avalados el 31 de julio de 2015. Para cuando llegue ese momento en China, España debe tener algo más que una intención. Los plazos van muy justos. Quizá por eso Pérez Calvo ha hecho un llamamiento al Gobierno de Lambán a que abandone "cualquier tipo de prudencia" respecto a si Aragón sería o no capaz de organizarlos y que "ponga encima de la mesa la posibilidad de acometer este proyecto" del Pirineo Aragón 2030.

"No podemos asumir los riesgos de depender de una comunidad vecina donde su propio Gobierno no tiene claro qué quiere hacer al respecto", de lo que decidan los "cavernícolas de la CUP" o de hipotéticos referendos sobre si hay o no Juegos, "más cuando el Gobierno catalán ha despreciado a Aragón desde el principio", después de que su presidente, Pere Aragonès, se refiera a la candidatura con el nombre Pirineus-Barcelona.

"Si en Aragón nos lo creemos, somos capaces", ha sentenciado Pérez Calvo, ya que la situación de las carreteras o el número de plazas hoteleras ha mejorado "muchísimo" desde los últimos intentos olímpicos y bastaría, ha dicho, con que el Gobierno de España esté dispuesto a dedicar a Aragón las mismas partidas presupuestarias y empeño que pondría si la candidatura fuera solo de Cataluña o conjunta.

Pérez Calvo se ha congratulado, además, del acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Aragón y la estación de esquí de Candanchú que le permitirá abrir la próxima temporada -gracias a un crédito de dos millones de euros del Ejecutivo-, un ejemplo, a su juicio, de colaboración público-privada. No obstante, ha remarcado que se trata de un "parche" en un sector, el de la nieve, para el que ha reclamado de nuevo un plan estratégico pensando en las próximas generaciones, sin "miedo" a poner sobre la mesa la unión de estaciones, para que Aragón pueda competir con amplios dominios esquiables.

Para Pérez Calvo, la unión de estaciones es la mejor manera de garantizar el futuro y de fidelizar a los esquiadores que se desplazan a las estaciones del Pirineo.

Por otra parte, se ha referido a la comparecencia solicitada por su grupo en el pleno de este jueves de la consejera de Economía, Marta Gastón, para que explique las repercusiones de la subida en 15 euros del Salario Mínimo Interprofesional, un aumento que para Cs se convierte en "mera limosna", que no resuelve el grave problema de precariedad laboral que sufren muchos trabajadores y que, por contra, provoca problemas en pequeñas empresas que a duras penas pueden mantener los negocios activos. Frente a esa medida, Pérez Calvo ha apostado por políticas laborales "valientes, innovadoras, creativas", con planes como los ya planteados por Cs, entre ellos los cheques de empleo y los de formación o las "mochilas de derechos", para que sea el propio trabajador el que cree su escudo social o bolsa de fondos para acometer sus proyectos empresariales o de autoempleo.