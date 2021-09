Las becas salario para estudiantes universitarios por fin echan a andar este curso en Aragón. La iniciativa de la DGA, que empezará con un proyecto piloto que beneficiará a 30 alumnos de primer curso, se frenó debido a la llegada de la pandemia del coronavirus, pero la mejora de la situación epidemiológica y una cuantía presupuestaria asignada de 1,7 millones permiten su estreno. "Hoy es un día muy feliz para mi", ha confesado este miércoles la consejera de Ciencia y Universidad, Maru Díaz.

Dotadas con una cantidad de 950 euros al mes durante diez meses, la convocatoria se publicará este jueves en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) y las subvenciones se podrán solicitar hasta el 15 de octubre. Las resoluciones se esperan para diciembre. Están destinadas a alumnos brillantes, con expedientes académicos muy buenos, y cuya situación económica sea delicada. De hecho, uno de los requisitos para obtenerla es haber sido beneficiario en 2º de Bachillerato de una beca de carácter general que otorga el ministerio. El otro es haber logrado un 9 sobre 10 en la nota de acceso a la Universidad de Zaragoza y que los estudios que se cursen no superen un precio máximo por crédito de 80,40 euros.

"Hay jóvenes haciendo malabarismos para poder entrar en la universidad, trabajando al mismo tiempo y ayudando, a la vez, a sus familias. El talento no entiende de códigos postales. Llega un momento en que estos jóvenes, por muy excelentes que sean, no pueden compatibilizar estudiar, con ayudar en casa y trabajar", ha explicado Díaz. Otro de los requisitos, por tanto, es que el alumno beneficiario no podrá trabajar.

Aumento progresivo hasta los 120 becados

Las becas salario las pueden pedir solo jóvenes empadronados en Aragón y que, por primera vez, inicien una carrera universitaria. Es decir, solo se dirigen a estudiantes de 1º de grado. "Las solicitudes son telemáticas y es imprescindible que los interesados tengan el certificado digital necesario para pedirlas", ha matizado el director general de Universidades, Ramón Guirado.

De momento Aragón empieza con 30 alumnos, pero la idea, según ha matizado Díaz, es poder incrementar la cifra hasta 120 estudiantes. "Es un programa ambicioso", ha recalcado. Las ayudas se podrán disfrutar como máximo durante 4 años, aunque en casos como dobles grados o titulaciones como Medicina y Arquitectura se amplía a seis. No será una renovación automática, sino que el beneficiario deberá cumplir unas metas: superar todos los créditos matriculados (el curso entero), en cualquiera de sus convocatorias, con unas notas medias concretas. Estas serán de un 7,5 en la rama de Artes y Humanidades, y Ciencias Sociales y Jurídicas; un 6,5 en la rama de Ciencias de la Salud; y un 5,5 en Ciencias o Ingenierías. En el caso de los estudiantes de dobles grados, se tendrá en cuenta la nota media más baja de uno de los dos grados.

Por otro lado, este año la tramitación llevará a que las resoluciones estén en diciembre, pero Díaz ha apuntado que la intención es que en cursos venideros "los alumnos puedan cobrar las becas salario ya en septiembre", ha dicho. "Diciembre no es lo ideal, pero haremos todo lo posible por adelantar la convocatoria y facilitar el trámite", ha dicho. Estas ayudas serán compatibles con las ayudas del ministerio, así como con las de Movilidad y las Erasmus+ que convoca la DGA.

Díaz: "El acuerdo de financiación será más ambicioso"

Mientras tanto, el acuerdo de financiación entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza sigue sin cerrarse. La consejera ha matizado que espera que "muy pronto" puedan anunciar el convenio y dar cantidades, aunque por ahora ha optado por "ser prudente", ha dicho. "Exige un acuerdo para cinco años, estamos pendientes de una adecuación presupuestaria y lo que sí puedo decir es que será más ambicioso y más amplio que el anterior. La sintonía con la universidad es total", ha recalcado.