La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, emplazó este miércoles al PP y el PSOE, su partido, a que tengan en su seno una posición común sobre la reforma del sistema de financiación autonómica. La titular del ramo se preguntó en voz alta "cuál va a ser la posición del PP", que en este caso quizá sea la de la Comunidad de Madrid, "más alineada con la posición de los partidos catalanes que con Andalucía o Galicia", explicó antes de afirmar que, en este sentido, podría poner "toda una serie ejemplos, también en el interior de mi propia formación política". Sus palabras dejan clara la fragmentación que va a haber en las negociaciones que arrancarán en breve, se consolidarán a lo largo de octubre y encontrarán un anuncio oficial en noviembre que, ya se sabe, no convencerá a nadie. "Las propuestas de modificación del sistema son muy variadas. Las comunidades defienden modelos muy diversos, que en una primera visión parecen incompatibles. El signo político de los gobiernos autonómicos no marca con claridad sus posiciones", dijo la ministra.

Hay tres frentes claros tras la reunión del hoy entre la Comunidad Valenciana y Andalucía, que quieren que se priorice el factor de la población, en contraposición a la España de baja densidad demográfica en la que se alinea Aragón junto a las dos Castillas, Asturias, Galicia y Extremadura. Quedan Cataluña, Madrid y Baleares, que piden medidas de nivelación.

A ello volvió a referirse el presidente aragonés, Javier Lambán, para afirmar tajante que no tolerará "ningún trato de favor ni agravio" para ninguna comunidad en materia de financiación autonómica. El jefe del Ejecutivo aragonés considera "absolutamente rechazable" crear "cualquier tipo de fondo específico para una, dos o tres comunidades", entendiendo que "todos los pasos que se den" en financiación autonómica "deben ser acordados para todos los territorios". Así que plantear la creación de un fondo específico es "un agravio que las demás comunidades no vamos a tolerar", incidió Lambán, que animó a "seguir trabajando, cada cual en su ámbito". En el caso de Aragón, su espacio es el foro de las regiones despobladas. "Quienes tengan otra visión, que la planteen", cerró.

La titular de Hacienda manifestó que su propuesta va a ir encaminada a construir un sistema de financiación "justo" para que todas las comunidades reciban recursos adecuados que pongan fin a los agravios territoriales. Para conseguirlo "es necesario contar con un amplio consenso de las comunidades y también entre los partidos políticos", ya que al tratarse de una ley orgánica requiere de la mayoría absoluta del Congreso. Tras hacer "un llamamiento al consenso y el espíritu de diálogo", como hizo el día anterior Nadia Calviño, la ministra reiteró que en noviembre el Gobierno presentará un primer informe para la reforma del modelo de financiación autonómica, en el que se analizarán los criterios de población ajustada y su definición.

En este sentido, se tendrá que definir cómo se debe computar el envejecimiento, cuánto pesa la población infantil respecto a los recursos educativos, o qué tipo de elementos hay que tener en cuenta para que el criterio de población ajustada refleje la realidad y las necesidades a las que el sistema de financiación debe dar respuesta.

Montero también confirmó que en noviembre presentará un informe sobre las bases de un nuevo modelo de financiación autonómica. Serán las conclusiones del trabajo entre las diferentes comunidades sobre el criterio de población ajustada, una forma técnica de referirse a la piedra angular del nuevo modelo.

Va por delante que la propuesta no va a satisfacer a todos porque los elementos "no van a ser los que quieren de forma plena" en las distintas autonomías. "Todos tendrán que ceder para ganar todos", afirmó, al tiempo que pidió una actitud positiva de los territorios y los partidos para avanzar. "No nos limitemos al interés de una comunidad si queremos avanzar, otra cosa es que utilicemos el debate para armar ruido".

La ministra pintó un difícil panorama para conseguir un acuerdo final. Son tres los bloques territoriales con posturas diferentes sobre el modelo de financiación. Uno de ellos es el citado de Aragón, al que se añadirían Cantabria y La Rioja y que quieren "mantener muchos elementos del actual sistema". El segundo lo forman la la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia, que defienden un cambio urgente y sustancial del modelo. Y después estarían, según Montero, Madrid, Cataluña y Baleares, "que ponen su foco en modificar el límite de la solidaridad con el resto". "Esta es la realidad, no se lo inventa el Gobierno para no reformar. La situación exige altura de miras para ver España como un todo y asegurar un mínimo de financiación para cada ciudadano y que la igualdad sea realidad", señaló Montero, que habló de que la reforma es "urgente" y de que el compromiso del Gobierno con el nuevo modelo "es firme".

Las comunidades infrafinanciadas, como la valenciana, reclaman un fondo transitorio de compensación, aunque la ministra no manifestó ningún compromiso concreto al respecto. Montero sí anunció que en 2022 las autonomías tendrán una transferencia extraordinaria de 7.000 millones para compensar la liquidación negativa del sistema de financiación, un 6,3 % más que en el año pasado, hasta 112.213 millones.