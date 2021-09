Los estudiantes universitarios no asistirán de forma presencial (y al cien por cien de aforo) a las clases hasta el mes de noviembre. Así lo confirmó ayer la consejera de Universidad del Gobierno de Aragón, Maru Díaz, ante las reclamaciones de la diputada del PP, Pilar Gayán, que exigió que estos alumnos puedan recuperar la presencialidad «total» como en el resto de etapas educativas en_la comunidad.

«¿Por qué los estudiantes universitarios pueden ir al fútbol, al cine, a la discoteca hasta las cuatro de la mañana, pero no ir a clase todos los días? Quizás, sus hermanos, incluso los menores de 12 años van todos los días, al comedor, a las extraescolares y no están vacunados. ¿Cómo van a entender entonces sus decisiones sobre la presencialidad?», preguntó Gayán en la sesión plenaria de este jueves. La consejera de Universidad, Maru Díaz, insistió en que lo que prima es «la prudencia» y que la decisión no fue suya, sino del Departamento de Sanidad.

«No apostamos por la presencialidad al cien por cien en la universidad por un principio de prudencia. Todos sabíamos mucho de la pandemia en junio y nos vino una ola que para qué», recordó la consejera. «El objetivo de la no presencialidad es sortear los no Pilares», insistió Díaz, que aunque reconoció que el ritmo de vacunación «es bueno» entre los jóvenes de 19 a 24 años, reclamó esperar «unos veinte días, ver qué pasa con el Pilar, y recuperar la presencialidad». «El único error que podemos cometer es que estas semanas vaya todo bien y podamos recuperar la presencialidad en noviembre», zanjó la consejera.

Además, recordó que «nada tiene que ver una clase con 20 niños que un aula de Medicina con 400 alumnos». Los populares manifestaron que el nivel de vacunación permitiría recuperar el cien por cien de la presencialidad.