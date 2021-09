El Gobierno de Aragón está buscando la fórmula legal para aplicar el pasaporte covid de vacunación en los establecimientos de ocio noctuno de la comunidad. La medida está encima de la mesa, pero sin avances. Fuentes del Departamento de Sanidad de la DGA precisan que «se está estudiando», pero el escollo principal está en el cómo ponerlo en marcha, ya que jurídicamente no consta un mecanismo viable que lo permita. En la comunidad, un total de 571.000 personas ya se han descargado el certificado covid europeo.

La inmunización contra el covid no es obligatoria en España y el pedir estos pasaportes en los accesos a pubs y discotecas puede vulnerar varios derechos fundamentales. Es ahí donde la DGA debe contar con el apoyo de la justicia. Públicamente, la consejera de Sanidad del Ejecutivo autonómico, Sira Repollés, ya ha lanzado la intención, pero de momento no hay plazos ni previsión.

El Ministerio de Sanidad, como tal, no contempla generalizar la puesta en marcha de estos documentos dada la no obligatoriedad de la vacuna, pero la mirada de Aragón se fija en otras comunidades como Canarias o Galicia, que ya han armado mecanismos legales propios para pedir este pasaporte en sus locales de hostelería y ocio nocturno.

Durante la quinta ola (la sexta en Aragón) varias regiones intentaron impulsar el certificado covid, pero se paralizó porque los tribunales de distintas autonomías los rechazaron. Sin embargo, el precedente se sentó la semana pasada en Galicia, donde el Tribunal Supremo autorizó la obligación de exhibir el pasaporte covid en determinados establecimientos gallegos, acordados ya por la Xunta en el mes de agosto.

Los magistrados consideraron que la medida es «idónea, necesaria y proporcionada», aunque para aplicarla se necesita contar con autorización judicial (como los toques de queda) porque afecta a derechos fundamentales de la ciudadanía.

Tras el caso de Galicia, el Gobierno de Canarias ha sido el primer Ejecutivo autonómico en recurrir al certificado covid. Allí han acordado ampliar el horario de los locales de noche que decidan exigir el documento a sus clientes que quieran acceder.

Igual que Aragón está estudiando la posibilidad, Valencia y Cataluña están una situación similar, aunque ellos ya han hablado de fechas. En la Comunidad Valenciana su presidente, Ximo Puig, apuntó que podría llegar a partir del 9 de octubre para locales de ocio nocturno, conciertos o festivales de música.

En Cataluña, por su parte, podría ser «a mediados de octubre» como medida para reabrir los establecimientos nocturnos en interiores. Allí, además, no está descartado que también se utilice en otros sectores como hostelería o eventos culturales.

Los datos de vacunación en Aragón son muy buenos, aunque sigue habiendo una parte de la población reticente a la dosis, especialmente las personas de 25 a 39 años. El hecho de poder aplicar el pasaporte covid en el ocio nocturno se concibe también en el Departamento de Sanidad de la DGA como una medida preventiva.

Es decir, se tiene la idea de que si se aplica su exigencia, se conseguirá que los jóvenes pendientes de inmunizar lo hagan si es condición para acceder a las discotecas. Esto ayudaría a subir las coberturas y, además, a proteger a una parte de la comunidad susceptible de ser contagiada. Al tiempo, los riesgos en los interiores de estos locales todavía se minimizarían más.

De algún modo, la medida estaría encuadrada en la estrategia que en las últimas semanas viene haciendo Sanidad para captar a los más rezagados. Pese a todo, llegar al 100% de población vacunada en Aragón es un imposible.

La situación, en todos los sentidos, sería más fácil si España obligara a la vacunación, como por ejemplo ha hecho Italia, que ha sido el primero del mundo occidental en imponer a sus ciudadanos la inmunización para ir a trabajar o prestar servicios a domicilio, ya sea en la empresa privada o el ámbito público. Allí, los incumplimiento acarrean multas y suspensión de empleo y sueldo.

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad, como así se ha manifestado en los Consejos Interterritoriales, no está por la labor de este requisito básicamente porque el nivel de vacunación en España dista mucho del de Italia, que es mucho más bajo.

«Nadie se ha reunido con nosotros en 19 meses»

Desde la Asociación Provincial de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Zaragoza, su presidente Alberto Campuzano señala que «no recurriríamos» el pasaporte covid si la DGA lo pone en marcha, «pero el problema es que nadie se ha reunido con nosotros en 19 meses», dice. Esa es su mayor queja, por lo que temen que si la medida se aprueba, nadie les consulte nada previamente.

«De momento no es factible porque no hay aval judicial, pero si hubiera un reglamento específico no nos pondríamos en contra», señaló Campuzano. «En estos momentos tiene más validez el carné de la biblioteca en el país que el pasaporte covid», añadió el empresario. La ampliación del horario del ocio nocturno en Aragón hasta las 4.00 horas lleva una semana vigente con «buenas sensaciones», pero «lejos de la antigua normalidad», según el presidente del sector.

«La gente tiene ganas de salir, de pasar página, pero seguimos siendo los sufridores porque mantenemos aforos, gente en las mesas y no tenemos barra», indicó. «En cualquier caso, es mejor esto que estar cerrado», apuntó Campuzano.

Por su parte, el gerente del grupo Canterbury y vicepresidente del colectivo del ocio nocturno en la provincia, Miguel Ángel Salinas, manifestó que «no se ve con malos ojos» el pasaporte covid, pero hacen falta más medidas.

«El problema es que no nos reciben y no sabemos por qué jamás se reúnen con nosotros en Sanidad», incidió. «Tenemos la buena voluntad de hablar y tratar todo, pero no solo el pasaporte, también los sistemas de ventilación, la medición del CO2 en el interior y demás», manfestó Salinas. «Está claro que tenemos que seguir minimizando los riesgos y eso lo entendemos. La cobertura de vacunación es buena, pero si se levantan las restricciones sería bueno que tuviéramos que pedir el pasaporte covid. Nosotros no lo vamos a recurrir, pero solo pedimos sentarnos a hablar», añadió.