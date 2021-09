Las organizaciones agrarias regresarán a las calles el próximo 8 de octubre para protestar contra el primer diseño del Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común (PAC). El documento, elaborado por el Ministerio de Agricultura que encabeza Luis Planas, ha encendido todas las alarmas entre los agricultores y ganaderos aragoneses, que bajo la dirección de las cinco grandes organizaciones agrarias de la comunidad (UAGA, Asaja, Araga y UPA, a las que se une Cooperativas Agroalimentarias de Aragón) se manifestarán en Zaragoza con "unidad de acción" contra lo que creen una planificación "engañosa" que les deja "en una situación crítica".

El viernes 8 de octubre, el sector agropecuario se concentrará a las 11 de la mañana en la plaza de San Pedro Nolasco de Zaragoza, frente a la Consejería de Agricultura, desde donde saldrá una manifestación hasta la plaza del Pilar, lugar en el que se leerá un manifiesto con las reivindicaciones del sector. Las distintas organizaciones agrarias dejarán atrás sus discrepancias para ir de la mano en la protesta. "Cuando se pone encima de la mesa una propuesta que perjudica a quienes vivimos de la agricultura, nos unimos para decir basta ya de humillar al sector", ha señalado el secretario general de UAGA, José María Alcubierre.

Todas las alarmas saltaron la semana pasada al filtrarse un primer borrador del ministerio de Agricultura en el que figuraban las directrices de la reforma del plan europeo de fondos agrarios a escala nacional, que regirá el periodo 2023-2027. De la gestión de los recursos de la PAC depende el futuro de un sector, el agroganadero, que pervive en las zonas más despobladas de Aragón, de las que suele ser el motor económico.

Modelo continuista

Según han asegurado este lunes en una rueda de prensa, la reforma propuesta en "la PAC de Planas" es de todo excepto eso, una reforma. Es más, lo consideran como "una continuación del modelo de [Arias] Cañete", quien fuera ministro de Agricultura entre 2011 y 2014. Las organizaciones denuncian que el ministro ha escuchado a todas las autonomías durante las negociaciones de los dos últimos años, pero que ha terminado haciendo caso omiso para "no contentar a nadie". No obstante, dicen desde las asociaciones, hay algunos puntos que sí han sido dictados por otras comunidades para sentirse "identificadas con algunos ecoesquemas", pero en el caso de Aragón "no se ha dictado nada".

Entre sus reivindicaciones se encuentra la eliminación del reparto de fondos para quienes no registren actividad alguna, el fin de la desigualdad entre territorios y personas que hacen lo mismo, una ayuda redistributiva real que ayude a aquellos que realmente viven de la agricultura y la ganadería, la reducción y cambio de los estratos se realice con criterios agronómicos y no meramente económicos o por un apoyo específico a los sectores ovino y vacuno y, en especial, a la ganadería extensiva. Además, desde las organizaciones reclaman la inclusión en la PAC del sector frutícola y leñoso, encontrar acuerdos en los ecoesquemas. A su vez, instan al ministerio y al Gobierno de Aragón a recuperar los presupuestos del periodo anterior.

Respecto a la última reclamación, la que afecta a las Administraciones Públicas, el secretario general de Asaja, Ángel Samper, ha subrayado la pérdida de recursos para el sector en el último periodo de la PAC comparado con el de 2007-2013. En aquel ciclo, ha dicho, el presupuesto en Aragón era de 4.500 millones de euros, de los que se destinaban entre 50 y 60 millones al ámbito rural y la despoblación, mientras que ahora con 2.000 millones más en presupuestos de la comunidad, la dotación asciende a 25 millones. La del ministerio, por su parte, ha pasado de 260 millones para Aragón a 80, lo que califica de "insulto constante y continuo".

