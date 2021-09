Prácticamente sin afecciones. Así ha transcurrido la primera de las ocho jornadas de huelga convocadas en Renfe por el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), que en Aragón ha registrado un "cumplimiento con normalidad" de los servicios mínimos, según indican desde la empresa ferroviaria. Quizás por las altas cifras que estos presentaban no se han registrado incidencias notables en Aragón, algo que sí ha ocurrido en otras ciudades como Madrid y Barcelona.

Las colas se extendían en la tarde de este jueves por la Estación Delicias, y entre ellos se diferenciaban los informados sobre la huelga y los que se recién enteraban de los paros al ser preguntados por este diario. Por parte de los segundos, la respuesta solía ser la misma que dio Ana, una estudiante de Lenguas Modernas, en el andén de la plataforma 6: "No lo sabía, pero tampoco he notado retrasos notables. Me han avisado aquí de que se había cancelado un regional, pero nada más".

Los paneles informativos anunciaban las supresiones de la circulación de algunos cercanías y de media distancia, además de las demoras en la línea del AVE, que rondaban los diez minutos de retraso. En las oficinas de Renfe en la estación, un trabajador aseveraba que "todo circulaba con cierta normalidad", aunque terminaba afirmando que, en realidad, los paros de los maquinistas "solo habían afectado a los trenes pobres", como el nocturno a Caspe o el de las cuatro de la tarde a Calatayud. En el puesto de atención al cliente, los encargados señalaban que no había llegado una gran cantidad de quejas, aunque sí "mucha gente solicitando información".

Joan, por su parte, ha llegado a Zaragoza desde Barcelona en el AVE de las 8.00 horas. Es consultor veterinario y, tras varias reuniones en la capital aragonesa, a las 18.30 partía hacia Madrid. En el momento de la conversación llevaba un rato esperando en un banco de la estación. "He tenido que adaptar los horarios del viaje, pero ahora tengo dos horas de espera hasta que salga el AVE", comentaba Joan, para terminar añadiendo que "en Barcelona y Madrid sí parece que se ha notado más la huelga".

"Me avisaron ayer por la noche por correo"

También se ha visto afectada por los paros Ainhoa, una joven pamplonesa que ha llegado a Zaragoza por la mañana para coger el AVE a Sevilla por vacaciones. "Tenía el viaje a las 13.00 horas, pero ayer por la noche me avisaron por correo de que no saldría por la huelga. Pude cambiar el billete a las 17.33, así que he aprovechado a pasar el día con una amiga".

La línea de alta velocidad a Madrid parece haber sido la más afectada, ya no solo por la cancelación de viajes debido a la huelga sino por el alto volumen de demanda. A ello ha contribuido el Congreso nacional de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, que se celebra hasta el 2 de octubre en Zaragoza. Mientras tanto, algunos viajeros llegaron billete en mano para intentar adelantar su hora de salida. No hubo forma, aunque eran las cuatro y media de la tarde. "A Madrid está todo completo hasta el AVE de las 22.38, señora", respondían amablemente en la oficina de información.

Este viernes se vivirá la segunda jornada de la huelga de maquinistas a escala nacional. De este modo, están convocados paros los días 1, 4, 5, 7, 8, 11 y 12 de octubre, por lo que la protesta coincidirá con la semana del Pilar. Desde Renfe ya aseguran que "no se podrán reforzar los servicios" para las fiestas zaragozanas, dado que "habrá que ver cómo evoluciona la huelga".

Para las primeras cuatro jornadas de huelga, a la que no se han sumado otras organizaciones sindicales, el gestor ferroviario ha tenido que suspender en la red española la circulación de un total de 892 trenes, de los cuales 267 son de alta velocidad y larga distancia y 625 de media distancia, a los que se suman 813 de servicios de mercancías.