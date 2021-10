Ciudadanos ha criticado que el proyecto de decreto por el que se aprueba el Mapa Sanitario de Aragón no sirva para “poner los pilares en cambios de modelos sanitarios” que permitan “entrar en la atención sanitaria del siglo XXI”, ha dicho Susana Gaspar ante la comparecencia en la comisión de Sanidad de las Cortes del director general de Asistencia Sanitaria del Gobierno de Aragón, José María Abad. Gaspar cree que “recoge un mapa interactivo” y “modifica el comité de ordenación sanitaria" que hará que formen parte de él tres civiles que elegirá el consejo de salud de Aragón; pero supone también “coger el que ya existía” y actualizarlo con las modificaciones desde su puesta en marcha en 1986 hasta hoy.

Abad, durante su alocución, ha señalado que “debe hacerse una revisión continua de las limitaciones del mapa sanitario de Aragón” y así conseguir que los equipos de Atención Primaria favorezcan la autogestión”, tal y como se puso de manifiesto en la reunión entre los consejeros de Sanidad de Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha, celebrada recientemente. El director general ha dicho también que el actual mapa sanitario refleja “la realidad” de la comunidad autónoma, con zonas de salud amplias, con poca población, que ejemplificó en que “hay diez zonas de salud con menos de mil habitantes” y ratios de salud por profesional “unos con cien y otros con 1.600 usuarios por profesional”. Por eso, ha señalado que el decreto es “una herramienta necesaria” para abordar esa revisión, que “no hemos hecho por nuestra cuenta porque nos hubieran acusado de dirigismo”.

Abad ha resumido que un mapa sanitario es “el instrumento de planificación territorial, no de planificación de recursos ni de profesionales” sino solo de “demarcaciones territoriales”, que son la zona básica de salud y el área de salud. Estas tienen entre 200.000 y 250.000 habitantes y tienen un “hospital de referencia”; mientras que la primera, entre 5.000 y 25.000 habitantes y una distancia al centro de salud de referencia de 30 minutos.

El director general de Asistencia Sanitaria ha recordado que el primer decreto donde aparecieron 4 áreas de salud fue de 1986 y desde entonces “ha habido modificaciones” y se ha pasado de 4 a 8 áreas de salud. Además, en el 2003 se creó un nuevo sector, como el de Zaragoza I, con el Royo Villanova como hospital de referencia. En 2015, con el Gobierno del PP, se propuso tres áreas de salud uniprovinciales pero “no se ha llevado a cabo”. José María Abad matizó que un Área de salud “no es lo mismo que la Atención asistencial del Servicio Aragonés de Salud”. Y es por esa “indefinición jurídica” la que provocó que se iniciara la aprobación de “un nuevo decreto” que desarrolle las 8 áreas de salud y actualice “las modificaciones hechas hasta ahora”.

La tramitación, ha dicho “ha tenido un recorrido complicado” porque tiene que pasar por diferentes trámites de audiencia pública e informes varios, que se han dilatado más por la pandemia.

Por eso, ha insistido en que este decreto es “la herramienta para abordar esa reforma más concreta”; que servirá para “fijar y luego desarrollar”; pero sí que insistió en que “la construcción de un centro de salud (como pide desde hace tiempo Cuarte, cuya población ha crecido enormemente) no es la modificación de una zona de salud”. Los criterios son “demográficos pero no solo” si no que en las zonas de crecimiento se hace “seguimiento de necesidades de esas zonas y capacidades” para plantear modificaciones. “Las decisiones sobre recursos y el mapa sanitario deben ir de la mano", ha reconocido. En cuanto a su aprobación, lo tiene que avalar el comité de valoración sanitario y después "estudiar propuestas" y tomar decisiones.

En cuanto al resto de partidos políticos, Álvaro Sanz (IU) ha señalado que el covid ha dejado muchos retos ya que, por ejemplo, la comisión de residencias señalaba que "el mapa sanitario" debía tener en cuanta si en la zona de salud había centros de mayores porque eso implicaría "la necesidad de refuerzos".

Esther Peirat (PAR) ha agradecido el "tono didáctico" de Abad y la explicación de novedades y pidió "una financiación justa" por la dispersión del territorio. Santiago Morón (Vox) cree que las áreas de salud son "estructuras fundamentales para la gestión de recursos", algo que "maquilla" el Gobierno de Aragón al diferenciar entre áreas y zonas. Isabel Lasobras (CHA) ha recordado que el decreto contempla la revisión anual del mapa sanitario que puede realizar cualquier persona; y Marta Prades (Podemos) ha criticado que en Aragón "no está garantizado el acceso a la sanidad en condiciones de igualdad"; Olvido Moratinos (PSOE) ha hecho hincapié en que se está trabajando en la "seguridad jurídica del mapa sanitario". Y Ana Marín (PP), defendió que se deben "intentar hacer los procesos más ágiles

Vacunación de estudiantes

Por otra parte, no ha salido adelante la puesta en marcha de una campaña de vacunación covid de los estudiantes universitarios, con los votos en contra de PSOE, Podemos, CHA y PAR y las abstenciones de Vox e IU. Pilar Gayán, del PP, había presentado la propuesta para convencer a los más reacios de la vacunación, pero la oposición ha presentado una enmienda no aceptada porque se considera que primero hay que conocer las causas por los que algunos estudiantes no se vacunan y cuántos son.