Carlos y Luis son dos agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón que en noviembre del año pasado iban de patrulla por el Coso de Zaragoza cuando unos compañeros, Darío y Luis Ángel (que recibieron la medalla con distintivo blanco) pidieron refuerzos en la calle Boggiero, en el barrio de El Gancho. No era para menos, un viandante acababa de esgrimir un arma en plena vía pública e incluso les había apuntado. Allí acudieron y, tal y como reconoce Carlos, «en cuestión de segundos tuvo que valorar su seguridad, la de los vecinos y la del sospechoso para neutralizarle» sin que tampoco su vida corriera peligro. Antes, el delincuente había tratado de matarle, pero se le encasquilló el arma. Un buen hacer que ayer fue reconocido con la cruz al mérito policial con distintivo rojo. La recogieron estos dos agentes durante la celebración de la Policía Nacional con motivo de los Santos Ángeles Custodios en la que Óscar, otro miembro del Cuerpo, recibió la misma medalla por lanzarse al Ebro a rescatar a una mujer. En total se hizo entrega de 77 distinciones y 37 diplomas en un acto presidido por el jefe superior de la Policía en la comunidad, Juan Carlos Hernández, y la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano.

«Fue una intervención muy dura porque en Zaragoza no estamos acostumbrados a que nos encañonen», destaca Carlos a este diario, quien reconoce que «los 20 segundos de intervención le parecieron 20 minutos». De hecho, aún lo tiene en su mente porque se acuerda hasta del simple detalle de parar el vehículo policial delante del sospechoso sin poner el freno de mano. En realidad no tenía manos. Una estaba en el volante y la otra tuvo que emplearla para el arma reglamentaria. El coche, trató de que hiciera de escudo.

La cara del pistolero tampoco se le olvida, ni su actitud. «Lo normal es hablar y negociar con una persona que va armada, pero no llevaba en la mano un cuchillo, sino una pistola y su actitud no permitía conversar. Todo lo contrario», asevera este agente, quien destaca que en milésimas de segundo, nada más verle accionar el gatillo, miró hacia arriba por si podía realizar un disparo al aire, descartándolo al instante porque los balcones y ventanas estaban llenos de vecinos. Así que no dudó en apuntarle a la pierna. «Disparé a una zona no vital», incide. Una adrenalina que dio pasó a una pregunta reiterada en el tiempo: «¿Y si...?». Por suerte para él y para su familia no hubo que lamentar víctimas mortales y ayer pudo ser reconocido como se merece al igual que el resto de compañeros. Unas distinciones que son el mejor certificado de garantía de quienes forman el Cuerpo Nacional de Policía.

Labor en pandemia

El trabajo de los agentes en estos tiempos de pandemia estuvo muy presente en el acto realizado por primera vez en el Pabellón Príncipe Felipe, lugar elegido en esta ocasión para un mayor control de los aforos y distancias marcados por las autoridades sanitarias en la lucha contra el covid-19. Tanto la delegada del Gobierno en Aragón como el jefe superior de la Policía destacaron la labor de los agentes. En palabras de Hernández, «el trabajo callado y discreto de los agentes, que nos ha convertido en una de las comunidades más seguras de España y con menor índice de delincuencia». La plantilla actual es de 1.900 efectivos.

Serrano, que no pudo evitar reconocer que lleva menos de tres meses en el cargo, también incidió en el compromiso que ha observado en los policías en los contactos que ha mantenido con las diferentes unidades. Les animó a seguir con el mismo espíritu «y los mismos valores de ayuda a los más vulnerables».

La celebración contó con una representación de todas las especialidades de la Policía Nacional en Aragón, incluida la Unidad de Intervención Policial (UIP), creada en 2008 y a la que se ha concedido recientemente la corbata el mérito civil. Uno de los drones del cuerpo sirvió para captar las imágenes del acto.