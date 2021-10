El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado este mediodía que "si no fuera por el Pilar o la semana cultural" que se celebra en la capital aragonesa del 8 al 17 de octubre, Aragón ya estaría "en la más absoluta normalidad" dada la situación sanitaria actual; por lo que aventuró que si durante "esa semana todo va bien" cuando termine, llegará la normalidad. Así lo ha manifestado durante el encuentro bilateral con María Chivite, presidenta de Navarra, en Ejea de los Caballeros.

Salud Pública ha notificado (aún datos provisionales) en Aragón 101 contagios por covid-19 correspondientes al jueves, 1 más que un día antes y 14 más que hace una semana.

Esta frase viene a refrendar las sospechas de los empresarios del ocio nocturno en Aragón. El Pilar "no puede ser un criterio técnico", aseguraba a este diario Alberto Campuzano, presidente de la asociación provincial de empresarios de salas de fiesta, bailes y discotecas de Zaragoza, por eso ya apuntaban que hasta que no pase la semana del 12 de octubre no se iban a levantar las restricciones; una decisión "contraproducente" porque provocará botellones en las calles del centro.

Los empresarios oscenses también critican que esa prudencia con la capital aragonesa afecte a Huesca y se preguntaban si la DGA iba a esperar a pasar el Pilar para ampliar aforos y horarios. Lambán parece haber dado hoy la respuesta.