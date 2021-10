La preocupación no la niega nadie, ni se atreven a predecir qué procesos seguirá el desabastecimiento en las islas británicas, donde el Brexit ha empezado a mostrar sus primeras consecuencias. Con el covid a punto de salir por la puerta, casi todo vuelve a quedar al descubierto. Incluso Boris Johnson, primer ministro británico, ha confesado que el desabastecimiento que sufre el Reino Unido podría llegar hasta Navidad, pero ni los aragoneses que residen en la zona han notado un gran cambio ni los datos de importaciones y exportaciones han variado.

Nieves Ágreda, directora del Área de Internacional de la Cámara de Comercio de Zaragoza, admite que hay preocupación y, sin embargo, «no estamos recibiendo consultas de empresas que indiquen que se está produciendo una situación comprometida». De hecho, los datos hasta el mes de julio son muy buenos, mejores que los años anteriores.

En 2016, el año del anuncio del Brexit, se notó bastante una caída del comercio exterior entre Aragón y el Reino Unido, «pero desde entonces ha ido creciendo», de tal modo que en 2020 fueron 1.115 millones de euros los que se movieron en exportaciones, frente a los 932 de 2019 y los 871 millones de 2016, el año de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. «Desde entonces la tendencia ha sido creciente. Entre enero y julio han sido 725,7 los millones de euros de exportaciones (más que el mismo periodo del año pasado)», explica Ágreda, que entiende que los desajustes se deben «a una falta de previsión» y la dimensión que podrían implicar las restricciones que el Brexit ha traído consigo. «Pero los ajustes se producirán en un plazo breve y entiendo que se resolverá», concluye la subdirectora de la Cámara de Zaragoza.

Coincide en ciertos aspectos la opinión con la del zaragozano Guillermo Santos, socio de iCapital, empresa de asesoramiento patrimonial y gestión financiera, hoy residente en una localidad cercana a Londres. «En el Reino Unido se han juntado varios factores para acabar en la fase de desabastecimiento de muchos productos y servicios que está experimentando en estos momentos».

Los tres factores

Santos incide en tres puntos. Para empezar, la superación progresiva de la pandemia: «La normalización de la vida de las personas y la vuelta de la movilidad hacen aflorar la demanda latente creada durante los peores trimestres del covid». Además, los efectos del Brexit son todavía inciertos: «El Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea, que negociaba y asumía las relaciones comerciales de todos los países miembros. Esto le lleva a perder socios comerciales y a reducir su capacidad de importación y exportación hasta niveles todavía desconocidos».

Por último, el financiero aragonés destaca que la mano de obra escasea. «Aunque el Reino Unido nunca formara parte de Schengen, la supresión de la libre circulación de personas causadas por el Brexit, especialmente de trabajadores, son un lastre que una economía dinámica y abierta como la británica no se pueden permitir».

Para concluir, «el balance es todavía incierto, aunque conociendo la dudosa capacidad de gestión del político que ocupa el 10 de Downing Street y las tensiones existentes entre miembros de los principales partidos políticos ingleses, las expectativas de superar esta situación en el corto plazo son actualmente poco halagüeñas».

El covid «ha tapado» las consecuencias de dejar la UE La crisis que se hizo visible durante el mes de septiembre, sobre todo en cuanto a combustible, ha dejado al descubierto no solo los problemas que conllevará el Brexit duro por el que apostó Boris Johnson, sino todas sus consecuencias, hasta ahora ocultas tras el paragolpes del covid. La salida oficial de la Unión Europea se produjo en plena pandemia y hasta ahora los efectos del coronavirus y los del Brexit se habían confundido. De hecho, el primer ministro británico había atribuido muchos males de la salida de la UE a la pandemia que avista su fin y deja sin excusas a los ‘brexiteers’. El covid, dice la profesora aragonesa Clara, «ha tapado» las consecuencias del Brexit. «Todo lo que iba mal era culpa del virus, pero ahora se está destapando la realidad. Más allá de lo mediático, este va a ser un problema a largo plazo. La gente ya está preocupada por las Navidades, por si podrá comprar de todo. Ahora es cuando se empieza a ver lo que va mal y a este país le costará readaptarse. Llevaba muchos años dentro de la Unión Europea», explica la borjana, que trabaja en Educación y tiene un lugar asegurado. «A nosotros y a los sanitarios que son también de fuera enseguida nos formalizaron la situación», recuerda. la enfermera Sheila García remata que en el hospital están empezando «a notar» que falta personal. «Se han ido muchos y ahora no llegan refuerzos por las dificultades que tienen para conseguir visados, los bajos salarios y que no hay relevo generacional», concluye.

Hay visiones parecidas entre algunos de los aragoneses residentes en Inglaterra. Casi nadie lo ha sufrido en primera persona, aunque sí ha llegado a su círculo. Por ejemplo Clara, natural de Borja, que lleva más de una década viviendo en Londres, donde el desabastecimiento por el momento no les está afectando. «No hemos notado nada, aunque en el grupo de los padres del colegio sí hay varios que han preguntado si conocemos una gasolinera en la que poder repostar».

En el supermercado, explica, encuentra «de todo», pero «es verdad que algunas secciones no están del todo llenas». Por la televisión ven «las colas» en las gasolineras y las estanterías vacías en las tiendas. «El Reino Unido está muy centralizado en Londres y aquí hay menos problema, pero en los pueblos sí que debe haber más problemas», opina.

Sheila García es natural de Tarazona y trabaja como enfermera en la uci cardíaca del Saint Bartholomew’s Hospital, una zona donde tampoco ha notado especialmente el desabastecimiento. «Hace un mes en las noticias decían que no había pollo, era imposible encontrarlo. En principio era por el Brexit, por la falta de distribución».

La enfermera turiasonense no tiene coche, pero sus compañeros sí le han dicho que es muy complicado conseguir gasolina. «Un familiar de un paciente que tenemos ingresado nos dijo que esta semana no podría visitarle porque no podía echar gasolina en el coche y no tenía otra manera de venir. Es lo que les ocurre, sobre todo, a quienes viven en las afueras».

Sheila refuerza la opinión de la educadora borjana Clara. «Los problemas dependen de dónde vivas. En Londres el problema es menor porque está mejor conectado. En las noticias se dice que hay pocos conductores con permisos para conducir vehículos cisterna y por eso llegan las complicaciones a las gasolineras».

En la última reflexión, la enfermera sí ha percibido que los precios «están más disparados» y que los paquetes que se han solicitado a través internet «también tardan más en llegar».