Local, autonómico y estatal. En los tres niveles del sistema político español ha ejercido y ejerce Ignacio Urquizu, alcalde de Alcañiz desde 2019, diputado en las Cortes de Aragón (PSOE) y profesor de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Ahora publica Otra política es posible (Debate), un ensayo donde reflexiona sobre su experiencia en las esferas de la gestión pública.

Le pregunto como político y profesor. ¿Son próximas la práctica y la teoría política o están muy distanciadas?

Hay una cierta distancia. Siempre digo, cuando voy a reuniones en el ministerio o en las consejerías, que yo he estado en el otro lado de la mesa. La desigualdad es un número, cualquier indicador se reduce a cifras… Pero cuando estás en el otro lado, en el de los políticos, te das cuenta que esa desigualdad tiene nombre, apellidos, cara y ojos.

Dado que apuesta por orientar la política hacia el pacto, ¿en qué estrato del sistema lo ve más factible?

En la política municipal. Las cosas en los ayuntamientos suelen salir por unanimidad. Es muy común votar juntos. Al final, las decisiones que adoptas van sobre limpiar calles, arreglar aceras o reurbanizar zonas, por lo que hay menos carga ideológica.

Y habla de empatía en la municipalidad. ¿No cree que debería hablarse más de cercanía?

Están relacionadas. La empatía es ponerse en el lado del otro, sentarse en su sitio y ser capaces de entender qué le pasa. Hay más posibilidades de lograrlo cuando hay cercanía. Hay políticos del PP en Alcañiz que han estudiado conmigo en el instituto, por lo que los conozco de siempre. Me puedo poner en su lugar porque llevamos juntos 20, 30, 40 años. En el Congreso es más complicado.

Critica eso de «hacer lo que quiera la gente», pero también habrá quien piense en aquello de la mediocridad política…

En el primer artículo que publiqué en El País en 2003 [La selección adversa de los partidos] hablaba sobre cómo muchos nos preguntábamos la forma en la que personas con el nivel de Tamayo y Sáez podían haber acabado en el Congreso de los Diputados. Es cierto que los partidos, por su funcionamiento interno, no premian la capacidad, sino la lealtad y otras cosas. No es algo que suceda siempre, pero a veces sí. Cuando las lealtades se entienden de una forma equivocada, te acabas rodeando de pelotas en lugar de personas que tengan criterio político y una opinión un poco formada.

¿Hasta qué punto es una barrera para esa otra política que usted plantea?

Hay una fuerte unión entre la polarización y el funcionamiento interno de los partidos. Eso está demostrado además en Estados Unidos. Pero no necesariamente esa otra forma de hacer política está unida al funcionamiento de los partidos. No porque elijamos de forma distinta la gente practicará la política de forma distinta.

¿No es una barrera?

No lo es. Es una cuestión de que las personas que están al frente de los partidos entiendan que hay que hacer la política de otra manera.

¿Usted se ha sentido castigado por ese funcionamiento?

Creo que la única vez que me castigaron, entre comillas, fue cuando hicieron la lista al Congreso de los Diputados [tras la reelección de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE] de la que fui excluido a pesar de contar con el apoyo de mi territorio. Pero bueno, como el modelo de mi partido consiste en una dirección que toma decisiones, tampoco lo vivo como una cosa traumática. Puedo compartir más o menos la decisión, pero la acato.

¿Cree que la ciudadanía está desligada de la clase política, que la brecha se agranda?

Desde el año 2011 se viene produciendo un cierto distanciamiento entre representantes y representados. Es en 2011 cuando surge el No nos representan del 15M, y ahí comienza aquello del Que se vayan todos. Había cierta incomprensión con algunas medidas que se tomaban, o porque a veces cuesta decir a la gente que está equivocada. Que hay políticas mejores que otras y esas no son siempre las que quiere la gente. Creo que cada vez hay una mayor distancia porque no se ejerce la política con liderazgo para mostrar un camino y una dirección. Se ha optado más por hacer lo que quiere la gente, cuando lo cierto es que la gente cambia de opinión, piensa cosas contradictorias… La gente sabe lo que no quiere, pero a veces no sabe lo que quiere.

¿Cómo se soluciona sin caer en el ‘todo para el pueblo pero sin el pueblo’?

Contraponiendo proyectos políticos, diciendo la verdad y defendiendo un modelo de sociedad en el que crees y tratas de convencer a una mayoría de que ese es el mejor modelo de sociedad.

¿Se debe esa desconexión al modelo multipartidista?

No, no necesariamente. Cuantos más partidos hay más proximidad debería haber con la gente. La idea de representación entendida como ideas que están en el mercado político, aumentan y cuantas más ideas más gente se puede sentir representada.

Alfonso Guerra dijo el otro día que se acercaba la vuelta del bipartidismo. ¿Lo cree?

Está volviendo cierto bipartidismo imperfecto. Los nuevos partidos han perdido mucho fuelle. Ciudadanos y Podemos están en horas bajas, aunque queda mucho para las elecciones.

¿Cree que en Aragón se practica esa otra política de la que habla?

Aragón es tierra de pactos. Somos una comunidad en la que siempre ha habido gobierno en coalición desde la democracia, y además muy populares. Estamos acostumbrados a ello. Hay cierto legado histórico e hilo conductor con el pacto en Aragón.

¿Se plantearía dar el salto en un futuro a dirigir el PSOE en Aragón?

No, no, para nada. Está muy bien dirigido por Javier Lambán y ayer [el día 21 de septiembre, fecha de la entrevista] firmé el aval para que siga siendo secretario general. De cara al futuro, no me lo he planteado. Si algo he aprendido en todo este tiempo es que las cuentas son cuentos y que en política todo cambia a mucha velocidad. Ahora mismo quiero ser alcalde de Alcañiz otra legislatura más, porque no se puede desarrollar un plan político en cuatro años. Luego, yo estaré donde quieran mis compañeros de partido. Y si no, volveré a la universidad.