El Partido Popular de Aragón y de Cataluña han querido trasladar una imagen de unidad para expresar su "apoyo sin fisuras" a una candidatura conjunta de ambas comunidades autónomas para los Juegos Olímpicos de Invierno en 2030. Una delegación aragonesa de dirigentes populares, encabezada por el presidente del PP de Aragón, Luis María Beamonte, y el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, se ha trasladado este martes hasta Barcelona para escenificar el apoyo de la formación conservadora al proyecto olímpico, no solo por su "impacto económico" en ambos territorios, sino por la "oportunidad" que constituye, han defendido los populares, para "cerrar heridas" entre ambas comunidades "hermanas" unidas "por siglos de historia".

En un acto conjunto junto al portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, y el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, han abogado por aprovechar esta oportunidad "para Aragón, para Huesca, Cataluña y Barcelona" y han criticado los reparos a la candidatura que se han expresado desde Cataluña.

Con un amigable "bon día", Azcón y Beamonte han iniciado sus discursos en la capital condal. "Estoy encantado de venir a Barcelona con un objetivo claro: el PP de Aragón, el de Cataluña, en Zaragoza y Barcelona, queremos apoyar sin fisuras los Juegos Olímpicos de Invierno de una candidatura que puedan organizar dos comunidades autónomas. Ese es el objetivo fundamental", ha empezado Azcón. El alcalde de Zaragoza ha recordado que en Aragón ya se ha intentado presentar una candidatura en varias ocasiones, hasta ahora, sin éxito. Y sin embargo, ha asegurado que "hemos aprendido mucho" de todas esas experiencias. "Solo hay un camino: la unión, la cooperación, el entendimiento. Solo si somos capaces de que lo que nos une y nos hace colaborar y cooperar sea la argamasa de esta candidatura, se llevará a cabo, o si no, será imposible. Porque ya de por sí conseguir unos juegos no es sencillo", ha insistido.

Asimismo, Azcón defendió que el proyecto debe partir de "decir la verdad". "Solo hay un camino para que los Juegos se puedan convertir en una realidad, y es una candidatura en igualdad de condiciones, entre Aragón y Cataluña, Zaragoza y Barcelona", considera. Y en ese sentido, aseguró que cuando Pedro Sánchez fue a reclamarlo en Zaragoza, también debería haberlo hecho en Barcelona. "El PP quiere decirlo en Barcelona. O la candidatura de los juegos se hace en pie de igualdad, o no se hará. La candidatura debe ser un proyecto de Estado, liderado por el COE en pie de igualdad y con una filosofía del entendimiento, la unidad, la cooperación", ha reclamado el alcalde zaragozano, que también ha pedido que los grupos de trabajo se pongan en marcha "ya".

El presidente del PP aragonés, Luis María Beamonte, también se mostró favorable al proyecto, aunque en el pasado pleno de las Cortes de Aragón afeó al presidente de Aragón, Javier Lambán, que la reunión con Pedro Sánchez sobre los Juegos Olímpicos se realizara justo después de la mesa del diálogo en Cataluña, asegurando que solo había servido para "blanquear" dicha negociación.

Unos Juegos para "cerrar heridas"

"Nos unen muchas cosas y también el Pirineo, que va más allá de los límites territoriales", ha señalado Beamonte. "Somos dos comunidades hermanas. Hoy pretendemos que este proyecto es un proyecto de todos, compartido. Barcelona 92 fue un éxito colectivo y ahí están los resultados. Y no podemos renunciar a ese otro sueño colectivo de la candidatura conjunta de Cataluña y Aragón, de Aragón y Cataluña para los Juegos de 2030", ha reclamado el presidente del PP de Aragón desde la villa olímpica de Barcelona. "Probablemente, habrá quien entienda que la fractura viene bien, y quien que la convivencia es el mejor elemento de superación de los problemas", ha asegurado.

"Las grandes sociedades se hacen fortaleciendo esos lazos y entendiendo que lo que nos une es mucho más importante que lo que nos puede separar. Esta candidatura conjunta debe suponer también cerrar heridas si es que han existido, por las situaciones que han concurrido desde hace un tiempo", ha llegado a decir Beamonte.

"Seamos inteligentes, pensemos en nuestros pueblos y en nuestras gentes. Sería muy poco inteligente no hacerlo así y cada uno tendrá que dar explicaciones por su decisión. Lo decimos en Barcelona, en Lérida, en Zaragoza, en Huesca o en Madrid: queremos concurrir en una candidatura conjunta las dos comunidades", ha insistido.

En esta línea, el presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, ha señalado que "además de las connotaciones económicas, hay una cuestión de ver como una oportunidad para restañar heridas en estos juegos. No es un tema menor. Quizá es lo mejor que podemos hacer y lo más difícil que tenemos por delante". Además, insistió en que esta debe ser una candidatura "compartida". "Cuando hablamos de un Pirineo compartido, es obvio que tiene que ser una candidatura compartida", ha señalado.

También el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Bou, dibujó el proyecto olímpico como una "oportunidad" de desarrollo. "Con Barcelona 92 se hicieron infraestructuras que si no estuvieran en estos momentos, Barcelona estaría colapsada, se ejecutaron planes de reforma de edificios, instalaciones deportivas y se logró ese prestigio y esa marca Barcelona, que fue un altavoz para todo el mundo. Y no podemos perderla", ha pedido. "Ahora tenemos otra oportunidad para Aragón, Huesca, Cataluña y Barcelona. La oportunidad de los Pirineos, no puede ser la Barcelona del “no”, la de la alcaldesa Colau del no al Heritage, a la Agencia Europea del Medicamento y del no al crecimiento del Prat", ha reivindicado.