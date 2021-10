Las Cortes de Aragón han aprobado este jueves por mayoría la ley que modifica las tasas y precios públicos, que posibilitará pagarlas mediante tarjeta de crédito, y supone la actualización de las mismas y su adaptación a nuevas realidades medioambientales, así como la creación de algunas nuevas vinculadas al turismo que reclamaba el sector. Fue aprobada por el cuatripartito, IU y Cs, mientras que el PP ha mostrado su oposición al "aumento de la presión fiscal en este momento" y al incremento de cargas sobre la actividad económica, según ha dicho su diputada Carmen Susín. Desde Vox, Santiago Morón ha apuntado que no entiende el esfuerzo que se pide a la ciudadanía y que no se planteen "ajustes en la administración" y que "no es el momento" para proponer una subida de tributos que son "un palo en la rueda" para los aragoneses.

La toma en consideración del proyecto de ley de modificación de las tasas y precios públicos se aprobó el pasado marzo y en la ponencia, coordinada por el socialista Óscar Galeano, se han presentado 42 enmiendas, de las que han sido asumidas 23, 16 de ellas presentadas por los grupos de la oposición, y de las que 3 han sido aprobadas por transacción.

El proyecto suponía la modificación de 85 tarifas de 14 tasas diferentes y la creación de otras nuevas para hechos imponibles que no estaban grabados, en relación a la prestación de servicios administrativos en materia turística para luchar contra el intrusismo, el procedimiento de expropiación forzosa y la inspección en centros gestores de estiércoles.

Desde Cs, José Luis Saz ha defendido que "ya tocaba" esta modificación de la ley de tasas, que es "una corrección técnica", si bien ha considerado "deplorable" en las formas que los grupos del Gobierno hayan presentado varias enmiendas cuando es quien presenta el proyecto de ley.

Por IU, Álvaro Sanz ha apuntado a la diputada popular que las tasas "no son impuestos", mientras que Jesús Guerrero, del PAR, ha recordado que las nuevas tasas del sector turístico han sido pedidas desde el mismo.

Joaquín Palacín, de CHA, ha recordado que al inicio de su tramitación, el proyecto suponía la modificación de 85 tarifas de 14 tasas diferentes y que su grupo ha presentado una enmienda para la creación de una nueva tasa para las pruebas de conocimiento de la lengua aragonesa. En opinión de Marta Prades, de Podemos, el texto que se aprueba actualiza las tasas "desfasadas" y se adapta "a las nuevas realidades medioambientales y digitales".