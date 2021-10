Este viernes salen a la calle los agricultores y ganaderos aragoneses, convocados por las cuatro organizaciones agrarias (UAGA, Asaja, Araga y UPA), para denunciar la «humillación» que van a sufrir los profesionales con la reforma de la Política Agraria Común (PAC). El lema es claro: ‘Una PAC para el apoyo de agricultores y ganaderos. No a la propuesta Planas’. No están solos en la batalla. Esta vez van acompañados del Gobierno de Aragón, que este jueves les ofreció su respaldo por medio del consejero Joaquín Olona, que mantuvo un tenso cuerpo a cuerpo con Ramón Celma, diputado del PP, y dejó una puerta abierta a la esperanza. «No estoy de acuerdo con la propuesta. Ayer mismo tuve una reunión con el ministro Planas y le volví a manifestar mi desacuerdo. No lo dé usted por cerrado porque a lo mejor se pilla los dedos. No hable como si todo estuviera resuelto», dijo el socialista, que hace unos días presentó unas alegaciones a la citada reforma planteada por el Gobierno central y se mostró muy enfadado con el grupo popular, al que acusó de armar un discurso «cínico» y de que «lo único» que les interesa «son las elecciones y no la reforma de la PAC».

Celma había denunciado en su intervención «de tomadura de pelo» el texto de la futura política. «Ni un solo agricultor aragonés se ve reconocido en la reforma de la PAC», manifestó Celma, que se encontró con un Olona «vehemente», en sus propias palabras, que repitió que si no se acaba con los derechos históricos, «nada de lo que se pida» en la manifestación se puede conseguir. «Lo digo bien claro y bien alto, lo demás es engañar».

Olona se agarró a los planteamientos de siempre: eliminar los derechos históricos; definir agricultor activo en función de la profesionalidad; reducir el número de regiones –ya se redujeron de 50 a 20–, algo que Andalucía no quiere: o aplicar la ayuda redistributiva a los profesionales, entre otros. «Hay quien nunca ha querido apoyar como ustedes, que están en contra de eliminar los derechos históricos, igual que el ministro Planas. Por eso yo me opongo».

«No hay ningún documento al que el Gobierno de Aragón haya dado el visto bueno. Si ustedes quieren eliminar los agravios comparativos y resolver el problema que tenemos en Teruel y en alguna otra zona deben pedir la supresión de los derechos históricos. Hay una comunidad que está impidiendo que eso sea así», señaló Olona en referencia a Andalucía, comunidad a la que el PP no nombra.

«No sé a qué agricultores van a defender mañana, no lo entiendo, quizá a los que pueden salir perdiendo con la reforma», respondió Olona después de que Celma afirmara que «ninguna» reivindicación de los agricultores está recogida en la propuesta de reforma de la PAC, que constata el «fracaso» del Gobierno de Lambán, tras lo que el consejero incidió en que el PP no dispone de argumentos «mínimamente serios», algo que resulta «preocupante» para un grupo político. «Tan solo tiran de retórica».