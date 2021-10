La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, negó este viernes en el pleno que la Consejería de Hacienda haya intervenido las cuentas del Salud y señaló, además, que «en ningún momento» se ha hablado de un agujero de 180 millones en el Salud. «Que Hacienda me pida dónde me he gastado el dinero es lo más normal, es su labor y es una práctica sana. De ahí a decir que estamos intervenidos va un mundo», dijo Repollés.

«Hacienda no nos ha intervenido, pero además tampoco se va a despedir a ningún trabajador ni va a haber un ere en el Salud, como he escuchado. Son contratos que no se renuevan cuando sus funciones han terminado, como es el caso de los rastreadores», explicó la consejera, que compareció en las Cortes petición de Izquierda Unida.

Sindicatos y plataformas en defensa de la sanidad pública apuntaron hace unas semanas que el Salud tiene una deuda de 180 millones de euros, una cifra que, según Repollés, «no se ha dado en ningún momento», dijo. «Desconozco cómo han llegado al cálculo cuando el ejercicio todavía no está cerrado», se preguntó. En cualquier caso, la consejera sí hablo de un «déficit» en las cuentas, pero argumentó que «ni un solo euro gastado durante la pandemia está injustificado», señaló. «¿Alguien me puede decir que como eran caras no gastamos dinero en PCR? Eran necesarias en el peor momento y gastamos hasta 300.000 euros diarios?», preguntó Repollés.

«Ahora que la situación ha mejorado podemos corregir ese desajuste. Los contratos covid que se hicieron, igual que los de verano, tenían un principio y un final, con prórrogas según necesidades. ¿Cómo vamos a tener el mismo personal ahora, con una incidencia acumulada de 33 casos, que en julio, cuando superábamos los 500?», argumentó Repollés.

Abono de nóminas

La consejera, por otro lado, garantizó que «todos los trabajadores» del Salud «van a cobrar su nómina» e incluso apuntó que, en algún caso, «se les ha ofrecido anticipo si lo requerían», apuntó. «Si no se llega al cierre de nóminas, lo cobrarán al mes siguiente. Además, todas las horas extra pendientes, que se hicieron por la prolongación de jornadas, se van a disfrutar», dijo.

La oposición, por su parte, cargó contra la gestión y pidió una mejora en las plantillas, que son «muy ajustadas» para el volumen de trabajo. «Hace falta una actualización de la reorganización del personal. Es inaceptable y escandaloso que haya miles de méritos pendientes de valoración desde 2018», dijo Álvaro Sanz /(IU).

Desde Ciudadanos, Susana Gaspar, le propuso a Repollés que «si no está preparada, es momento de que dé un paso al lado», mientras que Ana Marín (PP) criticó el «desfase» del gasto y el «colapso» en algún punto sanitario. Desde Vox, Santiago Morón, también pidió explicaciones por el «agujero» del Salud.