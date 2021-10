«No tenemos poder, pero sí algo de influencia». Así de contundente se ha mostrado el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Julio Calvo, tras registrar los votos particulares con los que tratará de modificar la propuesta de ordenanzas fiscales planteada por el Gobierno de Jorge Azcón. A la ultraderecha no le acaba de convencer el proyecto y quiere conseguir una mayor rebaja del IBI y que los beneficios fiscales que contempla el plan de captación de inversiones no se limite a beneficiar a las nuevas empresas.

La ronda de negociaciones entre la concejala de Hacienda, María Navarro, y el resto de formaciones no ha comenzado, salvo algún contacto telefónico. Este jueves, la titular de las cuentas municipales aseguró que estudiará y valorará todas las propuestas que puedan mejorar el proyecto de ordenanzas fiscales que rebaja el tipo general del IBI hasta el 0,4087 (un 0,87% menos que en el presente ejercicio), y que incluye una reducción del 95% del recibo a aquellas empresas que elijan la capital para instalarse.

Calvo ha explicado que han presentado cuatro proposiciones normativas solicitando la reducción de la tasa de la grúa, la rebaja de los coeficientes aplicables en el IAE, el incremento en la bonificación de ICIO y una bajada en el impuesto de circulación. Y otros cuatro votos particulares. En uno de ellos solicitan una mayor rebaja del IBI, hasta el 0,4047. Eso sí, Calvo ha matizado que exigirán el compromiso del alcalde para reducirlo hasta el mínimo legal, el 0,4, al final de la legislatura, como reclaman los grupos de la izquierda. «La bajada que proponemos supone merma tributaria de 1,3 millones con respecto a la propuesta del Gobierno de PP-Cs. Es perfectamente asumible teniendo en cuenta que está creciendo el parque inmobiliario», ha asegurado. El portavoz de la ultraderecha se ha mostrado crítico con el plan de captación de inversiones porque «solo bonificará a las nuevas empresas» por lo que solicita que incluya a las compañías que amplíen su actividad, hagan nuevas inversiones y contraten a más gente». También reclama que la bonificación de la plusvalía se amplíe a las segundas viviendas.

Los socialistas, que se mostraron muy críticos con el proyecto de PP-Cs, le exigieron a Jorge Azcón un mayor esfuerzo en política fiscal. El PSOE insistió en que la propuesta de ordenanzas «está destinada a un grupo muy reducido, muy particular, diferenciado y etiquetado» y no a la mayoría de los ciudadanos. Ros Cihuelo ha asegurado que la propuesta de bonificar el IBI de los comercios que se vean afectados por obras en la vía pública será un «fracaso» porque la mayoría de los locales son alquilados y el propietario no es el que paga el recibo, pero sí el que tendría que reclamar esa reducción.

La bajada de IBI

Además de denunciar que la bajada del IBI propuesto por Navarro reducirá «entre dos y tres euros anuales el recibo», tildó de «ensoñación» el plan de captación de inversiones. «Esto es la guinda», ha asegurado, y «es imposible distinguir si van a ser empresas de nueva implantación y no está claro que el empleo que genere beneficie a la ciudad. Son unas medidas hechas ad hoc como acostumbra Azcón, que gobierna para un sector muy reducido», ha insistido

Desde Podemos, Fernando Rivarés ha anunciado que presentarán votos particulares para modificar el impuesto de la plusvalía y la bonificación del recibo del agua. En el primer caso, y según el portavoz de la formación morada, «la política fiscal de Azcón bonifica cuatro veces más a los inmuebles más caros de la ciudad que al 97% restante». Ha explicado que hasta el pasado mes de agosto se habían bonificado 5.722 inmuebles de los que la mayoría, el 97%, correspondían a viviendas de menos de 100.000 euros en el catastro. El total bonificado asciende a 6,9 millones y una media de 1.105 euros. En cambio, añadió, la media se eleva hasta los 4.385 euros para el 3% de los inmuebles (180) con un valor catastral superior a 100.000 euros. En cuanto al recibo del agua, la formación morada también plantea que se aumenten los rangos de bonificación con la misma filosofía que el crecimiento del salario mínimo «para que muchas más familias zaragozanas se puedan beneficiar de estas modificaciones».