¿Cómo fue la semana tras anunciar que irá a la reelección?

Anuncié la decisión tras un largo proceso de reflexión. Si pudiera, habría tomado la decisión contraria, pero tal y como está la correlación de fuerzas en el PAR, tengo que estar aquí para preparar al partido y llegar al 2023 con ese aval de haber recuperado el Gobierno de Aragón, de haber estado en la toma de decisiones en la crisis más importante. Mi idea es seguir con este trabajo, pero no soy eterno. A buen entendedor pocas palabras bastan.

Le piden renovación.

Mi fecha de ingreso en el partido es de abril de 2007. Algunos de los que se dicen renovadores llevan mucho más tiempo que yo. Entré al PAR sin ser del PAR, cuando hubo una crisis de Gobierno y saltaron dos consejeros en 2002. Arturo Aliaga andaba por ahí con su currículum administrativo, que no político, me plantearon si me podía hacer cargo de Industria, y estuve dos legislaturas de independiente. No se me puede acusar a mí de ir a usurpar y a pedir cargos. Muchos de los renovadores llevan más tiempo que yo, han ocupado puestos y algunos no han sacado resultados electorales. No digo que me voy a morder la lengua, pero me la estoy mordiendo.

¿Menciona el año 2023 por algo en especial?

No. Creo que el partido está siendo muy útil para la gobernabilidad y la estabilidad de Aragón. Estamos construyendo una forma de hacer política que ha sido copiada fuera. Los órganos del PAR aprobaron el cuatripartito por unanimidad y el pacto se está respetando. Ya sé que a algunos de los socios no les gustan Castanesa ni los Juegos Olímpicos, pero eso lo hemos resuelto hablando. De este congreso saldrán una ponencia política y unos estatutos para presentar en 2023 un partido serio, firme, moderado y centrado.

¿Con otro proyecto?

Con un proyecto político que sea entendido como útil para los aragoneses, esa es mi propuesta. Ofrecí unidad y me vienen con ruptura, y dicen que la respuesta pasa por que se vaya el presidente. En el PAR quitaron a un presidente, a Hipólito; echaron de una Ejecutiva a otro presidente (Mur); y ahora, ¿también hay que sacrificar a este presidente? ¿Por qué? ¿Cuáles son los argumentos?

Rejuvenecer el partido, dicen.

¿De qué? Miremos las fichas. Alberto Izquierdo, Jesús Guerrero... Con la boquilla solo no vale, hay que presentarse a las elecciones y sacar resultados. Algunos de los que hablan de los órganos del partido no vienen a las Ejecutivas. ¿Cómo se van a discutir temas si no vienen? (eleva el tono). ¿Qué ideas vamos a contrastar? Ya hay muchas personas renovadoras en el partido, que han entrado ex novo, y sacan muchos votos en las elecciones. Otros que se dicen renovadores no hacen lista ni en su pueblo. No estoy defendiendo a Arturo Aliaga López, estoy defendiendo al PAR. A partir de mi entrada en el hospital se desataron las tormentas. Pero a algunos de estos renovadores se les ofreció ir en listas en 2015 y no quisieron. Y al entrar al Gobierno se preguntan por qué no se contó con ellos.

"Se aprovecharon cruelmente cuando estaba ingresado. No se puede hacer lo que me hicieron"

¿Cree que se han aprovechado de su situación médica?

Sí, sí. Cruelmente. No se puede hacer lo que se me hizo a mí cuando estaba en el hospital. Y el daño que se le hizo a mi familia (se emociona). Me vinieron a ver mi hijo o mi mujer y se me pusieron a llorar en el hospital con una página de un periódico con las cartas de tres expresidentes y preguntándome qué está pasando. Estás para morirte... ¿Y qué está pasando? No se puede hacer eso, que yo he sido muy generoso con todos ellos (reflexiona). De hecho, a Hipólito lo rehabilité yo. No se hablaba con el partido. Le hicimos un homenaje con 400 personas. Y los otros dos que mandaron las cartas no estuvieron en su homenaje. Con el señor Mur no he tenido ningún problema. Y con el otro señor (Biel), pues ya está. Fue presidente y ya está. No me merecía eso estando en el hospital. ¿Qué les he hecho?

Dice que le hubiera gustado poder tomar otra decisión. ¿No ve relevo?

No, no, no, no. No es eso. Me presenté en 2015 y las encuestas nos daban dos, tres o un diputado. Y sacamos seis.

"Hay que tener mucho currículo para echarme"

Entonces, ¿cree que aporta más al partido de lo que le podría restar?

Lo explico. Me presenté en 2015 y sacamos 6 diputados. No pudimos gobernar y me fui a la oposición. Y me las vi y me las deseé para hacer listas. En 2019 no se puede ni imaginar. Porque habíamos estado en la oposición, y ahí ni había críticos ni renovadores. Vienen cuando estamos en el Gobierno (ríe). No lo puedo entender. Si estando en la oposición me dicen que me van a dar descanso después de 39 años de servicio a Aragón... Pero estaba en las Cortes y nadie venía a decirme que me fuera. A mí me cogió el covid con mucha fuerza, ahí empezaron a verse cosas y, como saben, tengo un cáncer de vejiga. Tuve una operación compleja que se tuvo que repetir, pero he salido, me encuentro bien. Aunque ha habido cosas crueles desde el punto de vista humano que yo no les desearía.

En 2023 hay elecciones, y dice que usted no va a ser eterno. ¿Piensa en aprovechar el tirón del Gobierno y dar el relevo en 2023?

Ahora hacemos un congreso, saldrá lo que salga. Y ese equipo, aprovechando que estamos gobernando a distintos niveles, tiene que ser capaz de buscar un equipo adecuado para lanzarse hacia el 2023. Y si aparece un líder, ¡perfecto! Yo no voy a señalar a dedo. Que salga la persona que me puede sustituir, encantado. Y mi familia ni le cuento. Y si es antes, mejor.

¿Cómo irá el congreso?

No lo sé. Ha acabado el proceso de los compromisarios. He dicho a la gente de confianza que, si lo consideran, vayan recogiendo avales, y presentaré la candidatura como ya me he comprometido ante la sociedad. Hay siete críticos, pero hay que pensar en los 37.000 votantes que pueden ser 54.000 o 12.000 en 2023.

¿Echó en falta a alguien el día que anunció que se presentará?

Mmmh... Hice una invitación personal a una serie de personas. Algunas me dijeron: «Ok. Asistiré, allí nos vemos». Y no vinieron. Pero por respeto a la ley de protección de datos no las digo.

¿Son los críticos ocultos?

No lo sé. Bajo ese paraguas de críticos, no sé si son 10, 13, 27... No lo sé. Llevamos dos meses con esto de los críticos, ahora renovadores. No hay definido quién es el portavoz o el candidato. Cuando escondes tus males... no digo nada. Estamos en un proceso en el que se tiene que elegir al candidato. Yo voy y doy la cara. Pero hay un sector que se considera crítico y no sabemos quién es el jefe de los críticos. No sé qué compromiso van a adquirir o cuándo.

¿Hablaría con ellos para hacer una lista unitaria?

Lo dije en público, y ellos ya han dicho que toda la unidad pasa por que se vaya Aliaga. Hay que tener mucho currículum para echarme a mí. Estamos en un partido democrático y hay que tener mucho currículum. Ellos dicen: «Que se vaya Aliaga». Y lo hacen despreciando. Hombre... un respeto. Tengo una trayectoria: currículum administrativo, político, oposiciones libres. Y a mí me llamó el PAR cuando me necesitaba. No vine aquí a que me dieran un puesto.

¿Qué apoyos espera?

No lo he pulsado. Que fluya democráticamente.

Si gana sin tener el apoyo mayoritario, ¿se plantearía dimitir?

Veremos quién puede ser el candidato. Si ponemos a alguien que va a destruir el PAR y las siglas, habrá que plantear batalla. Yo estoy aquí defendiendo esos 37.000 votos. Si alguien de los renovadores cuestiona mi liderazgo, me parece que anda equivocado. Creo que tiene una gran miopía.

Dijo que quería tener ventaja.

Claro, yo no quiero liderar un partido dividido, quiero un partido fuerte y unido.

¿Habrá forma de unirlo?

Algunas personas ya trabajan en ello, pero si todo pasa porque yo me vaya... Al menos, que me dejen jugar democráticamente, tengo muchos apoyos.

¿Qué opina de la acusación de «pucherazo» por la inclusión de 300 nuevos militantes?

Esas cosas se dirimen en los órganos del partido.(silencio de reflexión). Hay una comisión organizadora del congreso, un secretario general y gente que con la pandemia mandó las afiliaciones, otros que pagaron la cuota... Y se fueron acumulando hasta llegar a unas cifras. A lo mejor muestra un poco de dejadez. Pero yo soy el presidente, hay una estructura en el partido que tiene que velar por ello, no puedo estar en las pequeñas cositas. ¿Que lo quieren llevar a los tribunales? ¡Está buena la política para judicializarla más! Lo único que hacemos es perjudicar la imagen del partido.

"Yo ofrecí unidad, otros ruptura; unos ofrecemos diálogo, otros judicializar. Esa es la diferencia"

Han pedido que se suspenda el congreso.

Si el juez lo decide, lo suspenderemos. Con normalidad. Soy el primero que lo aceptará.

¿Ve posible que ocurra?

Eso lo llevan los asesores jurídicos. Cuando se presentó la anterior denuncia, el juez dijo que no iba a emitir resolución hasta después del congreso y aplazó la vista para no instrumentalizar la Justicia. Si se tiene que suspender, que se suspenda.

¿No agravaría la crisis interna?

No lo sé. Hay que jugar con las reglas de juego que han planteado algunos. Yo ofrecí unidad, y otros ofrecen ruptura. Unos ofrecemos diálogo, otros ofrecen judicializar. Esa es la diferencia.

Los críticos dudan de la fecha del 9 de octubre para presentar candidatos.

Esa fecha la dijo el secretario general, pregúntenle. Ahí hay una duda, efectivamente. Pero ante la duda, hasta el último día, el último minuto y en el último segundo. Me da igual hasta cuándo.

¿Pueden afectar los cambios al cuatripartito?

Hay un acuerdo firmado. Si alguno de los partidos que estamos decide romper, por el PAR no será. Tal y como veo el funcionamiento del cuatripartito, estamos trabajando en el presupuesto de 2022, tenemos la oportunidad de gestionar los fondos europeos y sería un error salir. Hay un catalizador que ha sido la crisis económica, social y pandémica. No va a ser fácil que se rompa el cuatripartito.

¿Alguna vez se ha planteado que pudiera perder el Congreso?

Sí.

¿Y qué pasaría después?

Nada. Pero vamos, no tengo la sensación de perderlo (ríe). Y tengo muchos mensajes de gente dándome su apoyo para que siga la moderación y la estabilidad.

En cuanto al Gobierno, esta temporada Aramón va por un lado y Astún y Candanchú, por otro. ¿Está trabajando para que se puedan unir en próximos años?

Recuerdo cuando estaba de consejero hicimos ya una vez el abono de 7 estaciones. Como hubo incertidumbre al inicio del verano con Candanchú, Aramón tomó la decisión de lanzar sus bonos. Una vez resuelta la cuestión de Candanchú, yo rezo por que tengamos una buena temporada tras las pérdidas del año pasado. Si cogemos oxígeno en las estaciones y en los valles, se empiezan a ver los fondos MRR, para la próxima temporada intentaríamos recuperar el bono 7 estaciones. Siempre he soñado con las siete magníficas.

¿Cuándo vendrá la ministra Ribera a firmar el convenio de transición justa?

No tenemos fecha, pero sé que lo tiene apuntado con exclamaciones en la agenda: ¡Aragón!

¿Antes de fin de año?

Esperemos. Mientras tanto, están pasando cosas interesantes. Presentamos en la mesa de la minería 39 proyectos valorados en 57 millones y la creación de 197 puestos de trabajo; acabamos de aprobar 24 proyectos con una inversión de 16 millones de euros para ayuntamientos; la orden por la que se convoca a concurso de adjudicación los 1.300 megavatios de la central que traerá un proyecto gordo en Andorra está en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, a punto de caramelo; en el ministerio han metido 6 millones para la restauración de las minas de Mequinenza; la convocatoria de proyectos del plan Miner 2019-2027 está cociéndose en Intervención para publicar, si puede, antes de final de año; de los fondos de Transición Justa de la UE, a Aragón le corresponden 90 millones. En Andorra y la comarca es la cifra más baja de paro de su historia porque están trabajando en las plantas solares con solo 400 en paro. En turismo, ocupaciones del 96%.

¿Por qué cree que ha surgido esa resistencia a las eólicas?

Cuando las cosas se hacen sin hablar con los territorios... Hemos hecho una línea de 400 kw Mezquita-Morella, hemos pactado con 13 ayuntamientos. El Gobierno marcó unos plazos para las renovables muy estrechos para las autorizaciones. Se ha ido muy deprisa. Pedí al ministerio que ese plazo se alargara, y me contestaron que había que cumplir la planificación. Eso ha hecho correr mucho para las autorizaciones y disponer de los terrenos y ha creado esa tensión.

¿Cómo está Motorland? ¿Se ha firmado la prórroga con Dorna?

Se firmará pronto, faltan flecos. Me falta que aparezca la cifra en los presupuestos. El acuerdo con Dorna sí está, hay una buena relación desde hace 11 años. Ahora cambiará un poco el contrato porque se correrán tres grandes premios cada cinco años.