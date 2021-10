Izquierda Unida no firmará más pactos con el presidente de Aragón, Javier Lambán, hasta que se analice el grado de cumplimiento de los acuerdos vigentes, tanto en la Estrategia de Recuperación Social y Económica, como del pacto de investidura entre IU y el PSOE.

Así lo ha transmitido el coordinador general de IU Aragón y diputado en las Cortes, Álvaro Sanz, tras la reunión de este jueves con el jefe del Ejecutivo autonómico en el despacho de Presidencia del Pignatelli. El único partido de izquierdas en la oposición en las Cortes de Aragón afronta el nuevo curso político con la intención de hacer valer su apoyo y conseguir políticas "más sociales" del Gobierno cuatripartito. Es, junto al PP, el segundo paso atrás de los partidos de la oposición ante la intención de Lambán de rubricar una nueva estrategia de recuperación postpandemia.

"Si no se van a cumplir, ¿qué hace IU firmando acuerdos que no se cumplen?", se ha preguntado Sanz, tras una reunión con el presidente aragonés en la que, principalmente, se ha analizado el cumplimiento de los pactos vigentes. El coordinador de IU Aragón ha reclamado a Lambán "una valoración colectiva por parte de todos los actores sobre el grado de cumplimiento efectivo de la Estrategia", puesto que la formación de izquierdas no está "conforme" con los grados de cumplimientos que maneja el Gobierno. Según el portal de Transparencia, el índice de cumplimiento llega ya al 93%.

"Antes de suscribir cualquier nuevo acuerdo hay que calendarizar lo pendiente, dotarlo económicamente y, a partir de ahí, prever otros acuerdos", ha manifestado Sanz. En concreto, desde IU reclaman avances en leyes como la de Vivienda o la de Emergencia Social, previstas en sus pactos y en las que apenas se han dado pasos, en su opinión.

"Nuestro acuerdo de investidura incluye un convenio de protección de las montañas para impulsar un modelo de turismo distinto, y sin embargo, por lo que apuesta el Gobierno es por la unión de estaciones de esquí, que va en contra de lo acordado", ha ejemplificado Sanz. Por todo ello, antes de seguir pactando medidas, IU reclama un giro "social" al Ejecutivo autonómico.

En este sentido, el presidente aragonés, Javier Lambán, ha asegurado que confía en poder llegar a más acuerdos con IU, aunque ha reconocido que ambas formaciones hacen un análisis diferente del grado de cumplimiento de los acuerdos. "Valoro que por parte de Sanz hay una actitud positiva y que trataremos de disolver las dudas que pueda tener para renovar acuerdo", ha manifestado el presidente. "Sanz considera que antes de actualizar la estrategia habría que analizar el cumplimiento de los distintos puntos. Nosotros tenemos una visión más positiva y creemos creemos que se ha cumplido en altísimo porcentaje, pero él no", ha reconocido Lambán.

Por ahora, queda por ver si el líder socialista vuelve a convocar a la mesa para que, como reclama IU, todos los actores presentes en ella valoren el grado de cumplimiento de las medidas iniciales.