Todos los años, al llegar el otoño, instituciones de todo tipo y expertos en micología difunden consejos para conseguir que la recolección de setas en los bosques y arboledas de Aragón no se haga a costa de causar graves daños a los montes de la comunidad y al delicado hábitat en el que proliferan los hongos.

Así, un punto clave es coger la seta a partir del pie de la misma, con el fin de extraerla íntegra y sin dañar el humus y las raíces que favorecerán su aparición en futuras temporadas.

El recolector debe ir correctamente equipado, tanto en lo que se refiere a la ropa como al calzado, que ha de ser de montaña porque a menudo deberá andar por zonas plagadas de zarzas y avanzar entre la maleza.

No está de más proveerse de una navaja y una cesta de mimbre que permita transportar las setas sin que pierdan sus cualidades, en lugar de las bolsas de plástico que con tanta frecuencia se ven a poco que se vaya al monte un fin de semana de otoño, antes de que la llegada del frío o los fuertes vientos diezmen los recursos fúngicos.

Los expertos recomiendan asimismo no levantar ni rastrillar el terreno en busca de ejemplares que puedan estar ocultos, pues esta práctica causa un daño irreparable al sustrato que hace posible la aparición de hongos.

Por otro lado, es mejor no tocar las especies desconocidas y con aspecto extraño que no inspiran confianza y que pueden ser tóxicas. «Todas las variedades desempeñan un papel en el bosque, sean comestibles o no, por lo que hay que respetarlas», advierte el micólogo Antonio Palazón, que todos los años interviene en las jornadas micológicas de Ayerbe, las de mayor tradición en la comunidad junto con las que se organizan en Zaragoza.

Este entendido subraya especialmente que las setas hay que «extraerlas» enteras y con mucho cuidado, procurando no dañarlas. En cualquier caso, aconsejan quienes más saben de estas especies vegetales, solo hay que coger los ejemplares de los que se sabe a ciencia cierta que son comestibles.

25 intoxicados en 4 años

No está de más recordar que todos los años se producen en Aragón varias intoxicaciones, algunas de ellas de carácter grave o muy grave, por comer especies venenosas. De hecho, en el curso de los últimos cuatro años, un total de 25 personas han resultado intoxicadas en la comunidad por comer setas no aptas para el consumo. En el conjunto de España el número de intoxicados asciende cada a año a cuatro centenares. Por ello lo que aconsejan los expertos es coger la seta sospechosa y llevarla a un entendido para que despeje las dudas