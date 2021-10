La diferencia entre la cuarta y la sexta onda epidemiológica, que ha afectado a Aragón durante octubre del año pasado y junio de este 2021 ha sido la vacunación, lo que ha provocado una menor repercusión hospitalaria y también de mortalidad. Y es que en estos momentos, 1.043.716 personas tiene la pauta completa, lo que supone el 88,5% de la población mayor de 12 años (78,5% del total); y un 90% tiene ya una dosis. Con estas cifras, considera el director general de Salud Pública, Francisco Javier Falo, se puede decir que se está “tocando techo” pero no solo en Aragón si no en todas las comunidades. Sin embargo, “no renunciamos a que la gente se vacune” ya que es lo que lo que ha facilitado que se levanten las restricciones”, algo que repiten como un mantra: “Queda gente sin vacunar y es fundamental que lo hagan”.

Para insistir en esa necesidad continuarán medidas como una hora sin cita todos los jueves a las 14.00 horas, la inoculación en empresas, la captación activa de no vacunados…

Entre esos no vacunados, que son poco más del 10%, no es un “grupo homogéneo” sino que hay perfiles, mayoritariamente joven; ya que entre 25 y 29 años, la inmunización no llega al 75%, al igual que entre 30 y 34 y justo lo sobrepasa los de entre 35 y 39 años; y es en esa franja donde el virus puede entrar y “provocar la subida y bajada de casos”. Y tiene claro de que en los próximos días “subirá” el número de contagios, igual que en el resto de comunidades; porque según Falo, “quedan meses de covid” y por eso hay que gestionar recursos como la mascarilla, la higiene, la distancia social y, de nuevo, la vacunación.

Las terceras dosis en los centros residenciales ya se ha completado, salvo en alguno que quizá todavía haya algún brote activo; y se sigue inmunizando al denominado grupo 7 o grupo de riesgo; y el próximo viernes se presentará la campaña de vacunación para mayores de 70 años, en la que habrá una cita conjunta para covid y gripe, lo que "será un nuevo reto para el sistema sanitario".