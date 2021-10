Forestalia lo ha vuelto a hacer. La compañía aragonesa se ha adjudicado 776 megawatios (MW) en la subasta de renovables promovida por el Ministerio de Industria y en la que se repartían un total de 3.300 megawatios. Forestalia ha logrado hacerse finalmente con 560 MW para desarrollar proyectos de energía eólica y otros 216 vinculados a parques fotovoltaicos, según los datos provisionales que deberán ser confirmados hoy. Fuentes de la empresa destacaron a este diario que los proyectos se desarrollarán «íntegramente en Aragón». La inversión total de los mismos rondará los 700 millones de euros y las instalaciones tienen que entrar en funcionamiento antes del 30 de junio de 2024.

La compañía, pilotada por el empresario Fernando Samper, se ha visto beneficiada en esta ocasión por el plante de Iberdrola y Endesa, que han decidido no participar en la subasta. La primera lo justifica por la «incertidumbre regulatoria» que genera el real decreto que recorta los beneficios de las compañías por el alza del gas y que le ha hecho «replantearse» sus inversiones en el país. En el caso de Endesa, fuentes de la firma señalan que la norma les obliga a subastar parte de su energía a otras comercializadoras e industrias que ya tenía vendida y prefiere centrarse en construir nuevos proyectos para suministrar energía a sus propios clientes.

Las compañías que dirigen Ignacio Sánchez-Galán y José Bogas mantienen, así, su particular guerra con el ministerio que comanda la vicepresidenta Teresa Ribera tras la polémica generada en los últimos días en el sector después del ‘hachazo’ del Gobierno por la subida del precio del gas. No ha ocurrido lo mismo con Naturgy, la tercera de las grandes eléctricas, que sí ha participado en la puja y se ha adjudicado 221 megavatios. Tampoco han participado otros grandes grupos, habituales de estos concursos, como Greenalia o Acciona, en el caso de esta última por cuestiones de calendario, pero nada que ver con el decreto del Gobierno, según explican fuentes del mercado.

El concurso que licitaba 3.300 megavatios de capacidad renovable se ha saldado a un precio medio de 29 euros el megavatio en el caso de la fotovoltaica y de 34 euros en el caso de la eólica, según confirman fuentes del sector energético.

La de ayer es la cuarta subasta en la que participa Forestalia, que irrumpió en 2016 en el sector eléctrico siendo una total desconocida. Ese año se adjudicó 408 megawatios (300 de eólica y 108 de biomasa), aunque el campanazo lo dio en mayo del 2017 cuando se llevó un total de 1.200 MW de un total de 3.000. Solo unos meses después se hizo con 316 MW de fotovoltaica.

El crecimiento de Forestalia ha sido meteórico en los últimos años. Tanto es así, que en estos momentos tiene construidos proyectos por dos gigawatios, aunque a estos hay que sumar otros ocho en cartera, entre los que se incluyen los 776 MW adjudicados este martes.

Por ahora todavía no se sabe dónde se ubicarán los proyectos de Forestalia, aunque en los últimos meses ha crecido el malestar en algunas zonas del territorio aragonés por la gran cantidad de parques eólicos y fotovoltaicos que se han proyectado y que, según critican algunas asociaciones perjudican el paisaje y el desarrollo turístico. Desde Forestalia subrayan que los proyectos se llevarán a cabo de forma «dialogada» y buscando el «consenso» con el territorio y con los ayuntamientos.

Aunque Forestalia se ha llevado el 25% del pastel, el gran ganador ha vuelto a ser Capital Energy tras haberse adjudicataria cerca de 1.550 MW (1.540 eólicos y ocho solares, según informó la propia empresa. Capital Energy prevé desarrollar un macroproyecto renovable en Aragón, que está dividido en cuatro parques que suman un total de 84 aerogeneradores y 504 megavatios (MW). En concreto, los proyectos atañen a las localidades de La Portellada, Ráfales, La Fresneda, Fórnoles, Valdeltormo, Mazaleón, Valjunquera, Valdealgorfa, Fabara y Maella.

La puja de este martes preveía una reserva de 1.500 megavatios para eólica terrestre, otra de 700 megavatios para fotovoltaica y otra de carácter neutra de 200 megavatios. Además, destaca como novedad la reserva de 600 megavatios para plantas eólicas o fotovoltaicas ya en avanzado estado de tramitación, que tendrán que estar construidas en un plazo de ocho meses desde la adjudicación de la retribución regulada, de modo que tengan impacto antes del verano de 2022. El resto de la potencia contará igualmente con plazos inferiores a los de la primera subasta; concretamente, con 20 meses para la tecnología fotovoltaica y 32 meses para la eólica.

Otra de las novedades es la entrada por primera vez de la participación ciudadana con la reserva de 300 megavatios para sistemas solares distribuidos dirigidos a instalaciones fotovoltaicas pequeñas (menores o iguales a 5 megavatios), con fuerte carácter local, y en la adjudicación se tendrán en cuenta elementos como la población próxima al emplazamiento o la participación ciudadana en las instalaciones.

El Ayuntamiento de Zaragoza, que se había presentado a la subasta convocada por el Ministerio para la Transición Ecológica para poder producir y vender energía a través de la empresa Levitec, filial de Forestalia, no ha resultado ganador en la puja realizada ayer, por lo que el proyecto anunciado por el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, el pasado viernes no se podrá llevar a cabo. El plan del consistorio pasaba por hacerse con un trozo de esta subasta para poder generar electricidad en el cementerio de Torrero poniendo placas solares en los 65.000 metros cuadrados de las cubiertas de los bloques de nichos. La propuesta además no había gustado nada a los grupos de la oposición, que denunciaban que presentarse a la puja de la mano de Levitec sin que haya habido un concurso público antes no se justificaba. Ahora, el área de Urbanismo espera para conocer más detalles del resultado de la subasta. Hoy mismo el concejal Serrano comparece ante los medios y allí podría dar más detalles de los siguientes pasos. Si los hay.