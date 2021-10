Los padres del colegio Cesáreo Alierta de Zaragoza han dado un paso más en sus quejas por el mal estado de los baños del centro y van a hacer una colecta para su limpieza, así como para colocar escobillas, tapas en los inodoros y la pintura de los radiadores. Según aseguran desde la Asociación de Padres, el presupuesto sería de 400 euros para la limpieza y el resto, todavía está sin concretar.

Desde el Ampa hace ya tiempo que se dieron cuenta de que los baños estaban en mal estado. Además, con motivo de la pandemia, el pasado curso se realizó un informe de calidad de aire (C02) donde se detectó que había “contaminación fecal” en el aire, algo que pudo darse por la no existencia de tapas o porque con la recomendación dada a los centros por el covid se propuso que las puertas de los baños estuvieran abiertas. Al tratarse de ventilación natural, la dirección del aire no es controlada, según una carta enviada al centro, por lo que ese aire iba a los pasillos y a las aulas.

Además, se constató de humedades y oxidación en los baños, mala pintura en los radiadores, etc… por lo que se informó al centro, y también al Ayuntamiento de Zaragoza y al Gobierno de Aragón, para que procediera a su limpieza y renovación. Durante el verano, el consistorio renovó uno de los aseos, a través de Urbanismo, con una inversión de 20.000 euros. De hecho, este miércoles han estado allí los técnicos del consistorio y abrirán más de una decena de mantenimiento ordinario para sanear los baños, aunque consideran que su labor de conservación ya no les corresponde a ellos si no al Gobierno de Aragón porque es “inversión”, algo que no consideran así desde la consejería de Educación.

Mientras tanto, desde el Ampa intentarán recaudar el dinero para la limpieza de humedad y oxidación; y dotar de escobillas, tapas, y tiradores adecuados a niños, porque consideran que no se puede esperar más ya que “muchos niños tienen incluso reparos para ir al baño”. Desde el colegio, les han dado el visto bueno, “siempre que lo paguemos nosotros”, explican.