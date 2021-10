La consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Itziar Gómez, ha informado este jueves de que la Dirección General de Medio Ambiente ha emitido un informe desfavorable para la construcción de una línea eléctrica que evacuaría energía producida en un parque eólico que está proyectando una compañía en la provincia de Zaragoza.

Esta línea eléctrica atravesaría Zaragoza, Navarra y Euskadi. Gómez ha explicado, en respuesta a una pregunta de EH Bildu en el pleno del Parlamento, que la infraestructura afectaría a varios espacios catalogados como zona de especial conservación o zona de especial protección para la aves, en concreto, la estanca de los Dos Reinos, el tramo medio del Aragón, la laguna de Pitillas, la laguna del Juncal o las peñas de Echauri. Además, otros tramos de la línea afectarían a un entorno que "posee gran valor ecológico".

La Dirección General de Medio Ambiente ha concluido que el proyecto que se encuentra en tramitación para la nueva línea eléctrica "resulta totalmente insostenible e incompatible con la conservación de los valores ambientales, sociales, culturales y paisajísticos que esta Administración trata de proteger", en palabras de Itziar Gómez. La consejera ha añadido que "el impulso de las energías renovables tiene que ser compatible con la conservación del medio natural".

La Dirección General de Medio Ambiente ha solicitado la personación en el expediente de este proyecto y ha pedido que le sean notificadas las actuaciones que se realicen respecto al mismo.

La parlamentaria de EH Bildu Laura Aznal ha destacado que este proyecto "evidencia el sinsentido y el ridículo de generar unos megavatios en Zaragoza y diseñar una macroinfraestructura para evacuar la energía a 200 kilómetros de distancia con todas la afecciones que acaba de resumir la consejera". "Me agrada mucho la respuesta, lo cual no quiere decir que me tranquilice del todo porque vamos a ver en qué medida pueden ser vinculantes los informes", ha afirmado.