¿Cómo fue el proceso en el que decidió dar el paso de enfrentarse a Aliaga en las elecciones?

No es un proceso que se inicie en las semanas previas al Congreso. Llevamos un grupo de personas reuniéndonos durante un año y varios meses, pensando en el futuro del partido y marcando estrategias. Se veía claramente que este partido había pedido el pulso político, había un gran vacío ideológico y otros partidos estaban adoptando las premisas aragonesistas que siempre hemos defendido. Por lo tanto había que marcar una estrategia clara de volver al centro de la política, volver a hablar de ideología y convencer a los aragoneses de que el mejor partido que puede defender sus intereses es el nuestro. Llevamos año y pico con ello, pensando además que nuestro presidente, por la situación en la que estaba, iba a dar un paso atrás.

¿De verdad lo pensaban?

Cuando él citó a los medios de información en el Acuario de Zaragoza para presentar su candidatura, lo que se nos trasladó a la Ejecutiva fue que iba a ser una convocatoria para anunciar su retirada y que lo que quería era que estuviésemos allí arropándole. Por eso le dije en un primer momento que estaría allí con él. Pero ese día pasaron muchas cosas y cuando nos dimos cuenta de que no era para retirarse sino para presentar la candidatura, unos decidimos no estar y otros sí.

¿No fue un paso muy difícil después de haber estado tan ligada a Aliaga?

Llevo muchos años en el partido, soy una mujer de las bases. Empecé en el Rolde Choben, llevo el aragonesismo en las venas, he estado con todos los presidentes, le he sido leal a mi partido y a todos los Gobiernos en los que he estado, y he estado tanto con el PP como con el PSOE. Soy leal siempre a las personas con las que estoy, otra cosa es que pueda discrepar en la forma de comprender la política, que no coincide con la forma que yo tengo de entenderla. Soy una persona de otra generación, y creo que hay otras formas de hacer política. Creo en la participación, en la transparencia, en la democracia, en la confrontación legítima de ideas, sin amenazas. Creo en los equipos y lo he demostrado en todos los cargos que he ocupado. Además, la gente joven no comparte las formas tradicionales de hacer política.

¿Sobre qué patas se sostendría el cambio del que hablan?

Cuando digo que se habla poco de política, me refiero a que el PAR no está presente en los debates, que no está en la agenda política ni en la presentación de iniciativas. La base ideológica la tenemos, con un partido de más de 40 años de historia y una ideología profundamente arraigada que hay que actualizar. Se puede hacer política de muchas formas. Yo la hago desde Turismo, por ejemplo, fijando población, creando riqueza. Hacer política es también defender la educación concertada, no solo garantizando el pacto de Gobierno sino siendo proactivos.

¿Qué echa de menos en el PAR ahora?

La defensa de los intereses de Aragón, que son múltiples y variados. Desde la enseñanza concertada a no dejar atrás a nadie, o la financiación autonómica, el impuesto de sucesiones, la política redistributiva, la despoblación...

¿Cree que ha quedado desdibujada su formación al formar parte del cuatripartito?

Si se ha desdibujado el papel es porque no se ha defendido. Había un pacto firmado que desde la presidencia del Gobierno estoy convencida de que están por la labor de que se cumpla. Pero hay que impulsarlo, hay que hacer seguimientos, iniciativas…

¿Existe la posibilidad todavía de que haya una lista de consenso?

Ayer dije que hasta el mismo día de la votación estoy abierta a la unidad. Todos los oficialistas tienen hueco en la nueva Ejecutiva. No hay vetos, quiero que lo sepan. No queremos romper este partido. Queremos que se sientan cómodos y hagamos una Ejecutiva de unidad.

¿La excepción a los vetos es Aliaga?

Arturo es una persona a la que le tengo un gran respeto. Le di mi parecer personal de lo que creía que tenía que hacer en la situación en la que está, algo que además también le pedía su familia. Él ha tomado una decisión, pero si queremos que haya futuro tiene que haber un cambio de rumbo y de capitán.

¿Quiere decir que Aliaga no entraría en esa lista de acuerdos?

Si hablamos de futuro, quien tiene que estar a la cabeza es quien pueda garantizar el futuro, que somos las personas que estamos en el territorio y las nuevas generaciones que pueden incorporarse a este proyecto.

¿En ese hipotético futuro en qué situación quedaría Aliaga?

Al día siguiente se vería. Él puede tomar muchas decisiones también. Si alguien pierde un Congreso, lo primero es respetar la decisión que tome. Luego, cuando lleguemos a esos ríos cruzaremos esos puentes.

¿Qué salida le darían?

Arturo se merece salir con todos los honores. Cualquier presidente del partido se merece salir con honores, todos.

Si fuera al contrario y perdiera, ¿cuál sería su siguiente paso?

Después del Congreso reflexionaremos todos. Esto no va de mí sino de mucha gente. No es una decisión personal. En la forma nueva de hacer política entendemos que se tiene que dar una confrontación legítima de ideas, sin amenazas.

¿No se plantea dimitir entonces?

Lo único que puedo decir es que estoy muy orgullosa de todos los mensajes de apoyo del sector turístico que me han llegado.

¿Hablar tanto de renovación y que aparezca gente tan del pasado en la foto no es contradictorio?

Es un mensaje tan ilusionante el que llevamos que las gentes de bien del partido de toda la vida, algunas que estaban desligadas y vinieron ayer después de muchos años, han vuelto a tener ilusión por creer que vamos a recuperar el aragonesismo por el que nos afiliamos al partido. Eso no quiere decir que vayan a formar parte del equipo. Pero vino gente emocionada a darme las gracias y a decirme que volverían al partido si el proyecto sale adelante.

Chocó, por ejemplo, la presencia de Manu Blasco.

Pero es que Manu Blasco ha sido un militante de base. Fue concejal conmigo, tenemos buena relación personal, es como si fuera mi padre político. Repito que ha habido mucha gente que se ha ido en los últimos años y queremos que vuelvan.

¿Cuánto espacio queda ahora con un espectro político tan amplio?

El hueco del centro aragonesista está ahora más abierto que nunca. Es verdad que hay una polarización de la derecha y la izquierda, pero hay un vacío en el centro que si volvemos a enarbolar la bandera sentimental de Aragón, de lo nuestro, tenemos muchas posibilidades. Si no, no habrá futuro.

Ese espacio del centro es el que cogió Ciudadanos, aun no siendo aragonesista.

Sí, pero Cs está más diluido que nosotros si cabe.

La fecha para atender la demanda judicial presentada por las irregularidades que habían percibido en la convocatoria del congreso se ha fijado para el próximo jueves. ¿La van a mantener?

Si ganamos el congreso, la demanda se retira. SI perdemos, seguirá adelante y se podría dar el caso de que se anule el congreso. Así que tendría una gran responsabilidad los que lo han consentido.

¿Va a traer muchas caras nuevas?

Va a haber caras nuevas, sí. Nosotros nos creemos lo de la renovación y la oportunidad para la gente joven, para crear nuevos perfiles y liderazgos.

¿Ha hablado con Aliaga en las últimas horas?

Antes de presentar la candidatura le llamé y no tuvo tiempo para devolverme la llamada. He dado voces para hablar con él y lo haremos. Si se va, se tiene que ir dignamente y yo me ocupar de ello.