El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, reconoció este viernes en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón que el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) no ha logrado reducir el «atasco» de expedientes medioambientales en la comunidad, a pesar de que el principal objetivo de su creación era, precisamente, agilizar las tramitaciones.

Olona aseguró, asimismo, que se trata de un problema «estructural» que el órgano de gestión ambiental arrastra «desde su creación» y que no se resuelve «ni con más medios ni con más personal». El diputado del Partido Popular Antonio Romero, quien le interpeló por esta cuestión, reprochó que haya unos 5.000 expedientes pendientes y alertó de las consecuencias negativas de estos retrasos.

«Parece que esté en el ADN de su creación. El Inaga nace acumulando retraso desde el primer momento. Es un hecho. Y hay que reconocer que todavía no lo hemos conseguido resolver», asumió el consejero Olona, que además dejó caer que el instituto no ha cumplido la función principal por la que se creó. «Estos problemas de tramitación administrativa quizá no se resuelvan creando nuevas estructuras, porque el propósito del Inaga era expresamente agilizar, y no lo hemos conseguido todavía», lamentó, aunque incidió en que no ha sido por «falta de voluntad política».

El titular de Agricultura y Medio Ambiente no ha negado las cifras que el diputado popular puso sobre la mesa. Unos 5.000 expedientes pendientes. Una cifra que ha ido subiendo año tras año. «3.731 era el número de expedientes que en diciembre de 2019 se encontraban pendientes de resolución, cuando le pregunté la primera vez por este tema. Casi dos años después, el problema sigue existiendo y sigue acrecentándose. Hoy (por ayer), los expedientes acumulados son 5.009; 817 más que el 22 de octubre del año pasado; y 1.278 más que en diciembre de 2019», enumeró Romero.

«Reconozco que hay un problema de retrasos», insistió Olona, que también aseguró que se priorizan los expedientes más importantes. «Hay 300 expedientes de energías renovables que tenemos que responder antes de unas determinadas fechas y que totalizan 20.000 millones de inversión en Aragón. Esos no están en los 5.000 de retraso que usted dice, pero entenderá que tienen una prioridad y una preferencia, porque tienen unas consecuencias económicas enormes», defendió el consejero.

Romero, sin embargo, replicó que todos los expedientes tienen importancia. «Es tan importante el expediente de una gran empresa como el de un pequeño emprendedor», y alertó de que si un expediente se retrasa dos años «al final (el proyecto) se va al garete». Aunque los populares reconocieron el trabajo que realizan los funcionarios del Inaga, lamentaron que «hay una excesiva burocracia», de forma que «la simplificación administrativa es más necesaria que nunca».

Los retrasos en la gestión del Inaga muestran, aseguró Romero, «un ejemplo más de la incompetencia y mala gestión» del Gobierno de Aragón, así como la «ineficacia» del plan de choque que planteó Olona. Asimismo, denunció que pese a que la legislación medioambiental se ha hecho más compleja en los últimos años, el Inaga no ha visto incrementado su presupuesto. «El presupuesto no se ha incrementado en tres años y ha disminuido un 20% en una década», lamentó.

Mientras, Olona aseguró que la ley de Simplificación administrativa puede ayudar a agilizar los trámites. Explicó que «gran parte del articulado» está «muy orientado» a la reforma del Inaga, como los artículos sobre entidades colaboradoras de la Administración y los relativos a la simplificación de procedimientos, pero «hay una inercia considerable». Abogó por aplicar «de manera generalizada» la declaración responsable. Otros aspectos a desarrollar, destacó, son la aplicación del silencio administrativo y la notificación telemática para personas físicas.