En aragonés, una mallata es un lugar en medio del bosque que servirá de refugio al ganado y a los pastores en las frías noches de invierno. En internet, Mallata es el blog referencia en cuanto a ganadería, agricultura y feminismo en Aragón. Lucía López es la voz detrás de los post, graduada en Veterinaria y con un máster en Periodismo y Comunicación Científica, la joven aragonesa comenzó en 2015 con su andadura en Internet. Seis años después, su blog cuenta con más de 4.000 seguidores en Twitter, más de 5.000 en Facebook, casi 2.000 en Instagram y acaba de conseguir el premio a mejor blog en la categoría Blogosfera Verde dentro de la XV edición de los Premios 20Blogs organizados por 20minutos con el patrocinio de Movistar y la fundación La Caixa.

El nacimiento de este espacio se vio precipitado por una falta de foros que hablaran sobre el medio rural en internet, «lo que yo cubrí fue un campo que era hablar de ganadería y agricultura con una voz joven y para jóvenes», comenta López. Lo que era un pequeño blog comenzó a crecer y ahora mismo, además del contenido en forma de posts, ofrece también gran cantidad de charlas y talleres sobre contenido rural que trabajan el empoderamiento y el fomento de nuevos proyectos entre mujeres emprendedoras en el mundo rural.

Y es que el feminismo es uno de los temas centrales dentro del blog. «Durante mi vida me he visto en muchos trabajos en los que se me han rechazado simplemente por el hecho de ser mujer, necesitamos visibilizar que la mujer en el medio rural existe, hace las mismas labores que cualquier hombre y es importante», comenta López.

Son varias las propuestas dentro del propio espacio online que trabajan este concepto, entre ellas está el mapa de iniciativas femeninas que sitúa más de 350 negocios rurales en el mundo que están dirigidos y creados por mujeres en al menos un 50%, en pueblos de menos de 20.000 habitantes. La campaña es todo un éxito, «he recibido muchas llamadas de mujeres que se han encontrado gracias al mapa, de redes que se han formado, proyectos que han comenzado o chicas que han encontrado lugares donde formarse sin tener que abandonar el mundo rural», añade la joven.

El blog ha supuesto para la aragonesa «arrancarse la espinita de la comunicación» y trabajar en la divulgación de un contenido que, aunque a priori podría parecer que no interesa, poco a poco comienza a tener su propio espacio en el medio digital.

Otro de los temas en los que destaca este blog es en la visibilización del aragonés como lengua. La lucha por ofrecer este tipo de contenido pasa por que el propio blog sea bilingüe, la mayor parte de contenido se puede encontrar en ambas lenguas. Iniciativas como el Plantero de parolas de l’ortal (semillero de palabras del huerto) han conseguido que fuera de Aragón el trabajo de Lucia se considere un referente en cuanto a representación de la lengua aragonesa. «En muchas ocasiones el hecho de hablar en aragonés es lo que me ha hecho ganarme la confianza de pastores que me han hablado para el blog, al final es gracias a ellos por lo que se ha conservado igual que muchos otros idiomas minoritarios», añade la bloguera.

Después de ser madre durante el pasado año el objetivo que Lucia se marca a corto plazo consiste en volver a ser constante con su blog, publicando contenido al menos una vez por semana y continuando con la labor de divulgación y aprendizaje por la que se ha caracterizado este espacio durante los últimos años.