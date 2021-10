Un centenar de aragoneses llegados desde diferentes puntos de la comunidad (a los que se unieron otros ya residentes en la capital de España) se han manifestado este domingo en Madrid junto a grupos llegados desde diferentes puntos de España para pedir al Gobierno un modelo de ferrocarril ecológico y sostenible que desarrolle las zonas rurales, descongestione las grandes ciudades y frene el cambio climático, y al mismo tiempo reclamar «el papel fundamental del tren como eje vertebrador», según los participantes aragoneses.

Menos AVE y más regionales, Aragón no pierdas tu tren, Queremos trenes que sean públicos, Si el tren no para Purroy se acaba, Esa AVE rapaz nació de robar el tren social, El AVE une a las élites, separa a los pueblos o En Aragón no queremos corrupción, han sido algunas de las proclamas que se han leído en las pancartas que portaba la representación aragonesa y se han gritado en la manifestación, que ha reunido a un millar de personas.

Desde la comunidad han llegado un centenar de personas, unos en autobús (unos 35 en un vehículo que salió desde Monzón, y fue recogiendo vecinos en Grañén, Zaragoza y Morata de Jalón); otros han viajado en tren desde Purroy y Caspe y allí todos se han encontrado con «aragoneses que viven allí y vinieron a reivindicar su tierra», ha asegurado Vicente Guerrero, de la plataforma Aragón no pierdas tu tren, que este domingo además cumplía su concentración número 69 en la localidad altoaragonesa.

«Tenemos que ser conscientes de que la España rural no puede prescindir de otro medio de transporte» ni cambiar los trenes por «buses o trenes a demanda» como quieren hacer desde el Gobierno de Aragón Lambán y Soro, porque sería «un trenicidio», ha asegurado.

Además de Aragón, participantes de Galicia, Cantabria, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía han recorrido las calles de Madrid en una manifestación convocada por Coordinadora Estatal por el tren público, social y sostenible; Alianza por el Clima; Rebelión por el Clima y Juventud por el Clima, con el apoyo de decenas de organizaciones sociales, sindicales y políticas, como Unidas Podemos o Izquierda Unida, representados por Lilith Verstrynge y Alberto Garzón, ministro de Consumo.

El paseo ha concluido en la estación de Atocha en la capital de España, donde representantes de todas las comunidades autónomas fueron uno a uno dando a conocer sus reivindicaciones. Los primeros, por orden alfabético, los aragoneses. Vicente Guerreroha sido el encargado de abrir el fuego dialéctico y agradecer a todos los que «no habéis reblado, porque tanto el Estado como nuestras autonomías intentan que nos cansemos pero no lo vamos a hacer».

Durante el discurso ha invitado a seguir reivindicando el tren, y a manifestarse por su supervivencia, aunque, como recordó, desde Monzón tuvieron que ir en autobús porque «Renfe y el Gobierno de Aragón han cancelado los trenes». Entre las peticiones que pronunció Guerrero, que «vuelvan los trenes que había antes de la pandemia» pero además, desean «más trenes, más frecuencias, más paradas, mejores infraestructuras y queremos que paren en todos los pueblos que pasan, no solo en las capitales de comarcas», ha dicho entre aplausos. También ha tenido palabras para el presidente de Aragón, Javier Lambán, y el consejero de Vertebración, José Luis Soro, de quienes ha dicho, han puesto en marcha una nueva modalidad, la de «suprimir trenes por buses y taxis a demanda», pero «seguiremos luchando porque no nos quiten los trenes».