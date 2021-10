Esta semana le pidió al presidente del Gobierno mayor voluntad política en las cuestiones pendientes del acuerdo de investidura. ¿Se plantean incluso no apoyar los presupuestos?

Para apoyar o no, la única condición inexcusable era incluir las ayudas a los costes laborales en las empresas de Teruel, Cuenca y Soria. Finalmente, eso se ha contemplado en una disposición adicional. Es un elemento estructural, que no solo beneficia a la provincia de Teruel. En cualquier caso, pediremos que se empiece a trabajar para que se pueda aplicar en 2022. El Gobierno tiene que elaborar un mapa de ayudas, que tiene que ser aprobado… No es solo decir que lo aplico, y ya. Pero si se avanza de manera paralela a los presupuestos, se puede conseguir.

Entonces apoyarán las cuentas.

El paso fundamental lo consideramos cumplido, pero también exigimos que se cumpla el acuerdo de investidura porque está firmado por las dos partes y nosotros hemos cumplido. Aunque entendemos el retraso de la pandemia, queremos que se cumpla lo más estrictamente posible. Hay partidas que se contemplan, pero muchas de ellas se periodizan de forma que va a ser casi imposible cumplir los plazos. Nos preocupa especialmente que no se paralicen las licitaciones que faltan en la A-68. El Corredor Cantábrico–Mediterráneo necesita acelerar las inversiones. Otras cuestiones, como la extensión de la banda ancha, queremos que se cumpla el acuerdo de romper la brecha digital empezando por el medio rural. Parte del futuro de estos territorios está en las telecomunicaciones, que son las que rompen las distancias, y vamos a ser beligerantes en que haya cantidades suficientes para extender la fibra.

¿Cómo valora la elección de la turolense Mayte Pérez como responsable de Reto Demográfico de la Ejecutiva federal del PSOE?

Lo valoramos positivamente, y la felicitamos por ello. El reto es tan importante que todo lo que sea aportar, incorporar gente en el ámbito de la despoblación, nos parece muy bueno. Que sea una turolense y en concreto, Mayte, aporta la visión desde uno de los territorios que más lo hemos padecido, y aún es más importante en uno de los partidos mayoritarios. Nos hemos ofrecido a colaborar por el futuro de la provincia y creemos que no sobra nadie. La lucha contra la despoblación necesita un pacto de Estado, lo que requiere un amplio consenso.

¿Se ha avanzado en el consenso?

Creemos que hemos sido capaces de lograr un amplio consenso social y político. Según el Banco de España, el 88% de los españoles reconoce que este era un problema grave o muy grave, y que hay que actuar. No sé si somos conscientes o no, pero Teruel está liderando por primera vez en su historia un proyecto a nivel estatal, el de la lucha contra el desequilibrio territorial. Deberíamos ser más conscientes y más ambiciosos.

Tanto Teruel Existe como el Gobierno de Aragón defendieron que las ayudas a los costes laborales estaban en el presupuesto por su labor. ¿Habrá a partir de ahora más cooperación?

Por nuestra parte la va a haber. Lo importante es el objetivo, y no tanto si yo puse una coma más o una menos. Cada uno tenemos que aportar en nuestro ámbito. Nosotros como movimiento social lo estamos haciendo, y como agrupación política en el Congreso, también. No deberíamos perder esfuerzos en discutir. Cada uno ya verá que todos hemos actuado en nuestro ámbito y lo que es exigible es que todos pongamos todo de nuestra parte, y que no juzguemos esto como una cuestión de rivalidad en la gestión política, sino como un objetivo de la sociedad.

Registraron la marca Aragón Existe. ¿Hay avances?

La marca Aragón Existe… (ríe) No lo hemos hecho con una intención determinada, sino simplemente porque nos habían advertido que en muchos sitios estaban registrando partidos y agrupaciones con el apellido «existe» y lo hicimos por si alguna vez queríamos desarrollar ese ámbito.

¿Están trabajando en una candidatura conjunta con el resto de territorios de la España vaciada?

En la reunión de la plataforma de la España Vaciada en Priego, en Cuenca, se acordó constituir una herramienta de participación política que permitiese concurrir a los próximos procesos electorales. Se sigue trabajando en ello. Nadie puede dudar del trabajo de Teruel Existe y la repercusión de su participación en el Parlamento y la forma en que ha llegado, como agrupación de electores y siendo la formación más votada en su provincia. Y está la convicción de que, independientemente de que consigamos que esta problemática se asuma de forma transversal por todas las fuerzas políticas, somos conscientes de que si no estamos donde se toman decisiones, este amplio consenso es muy fácil que decaiga. Este problema tardará décadas en resolverse, pero estamos convencidos de que tiene solución y que hay que actuar ya.

¿Estará Teruel Existe en esa candidatura estatal ?

A nivel nacional es la fórmula que estamos estudiando porque queremos que sea lo más fácil posible constituir un grupo parlamentario. Hay distintas fórmulas; desde una única formación de ámbito estatal que englobase todo, o una coalición de distintas agrupaciones de ámbito provincial. Se está analizando. La idea que se quiere transmitir es que eso no son 30 o 40 proyectos provinciales independientes, sino que es uno de ámbito nacional, que da la opción de un Gobierno que ponga entre sus objetivos el desarrollarse sosteniblemente en equilibrio territorial y la lucha contra la despoblación. Esa va a ser la ideología de este movimiento. Frente a los agoreros que dicen que esto no tiene solución y que hace años que han tirado la toalla, nosotros nunca la tiramos. Hay muchos territorios en que la gente no está dispuesta a verlos dejar morir. Entre ellos, el nuestro.

¿Dónde se ve, en la plataforma a nivel estatal, o concurriendo a las elecciones autonómicas?

(Duda) ¿Dónde me veo? Me sorprende tanto, porque ni siquiera lo he pensado. Estaré donde decidan los movimientos; no tengo preferencia. Incluso si tengo que no estar. En la España vaciada y Teruel Existe hay muchísima gente preparada y con ganas.