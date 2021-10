El proyecto de candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030 avanza más en gestos que en hechos. La patronal catalana habló de la extraordinaria relevancia que tendría su organización en la cumbre de la Corona de Aragón del jueves, y este viernes Javier Lambán ha afirmado estar "expectante" ante la postura que tome la Generalitat, que sigue sin ofrecer un posicionamiento político claro, algo que sí ha hecho el jefe del Ejecutivo aragonés, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco.

"Estamos todos expectantes a que la Generalitat acepte que unos Juegos Olímpicos solo se organizan si los promotores de la candidatura se atienen rigurosamente a las normas del Comité Olímpico Internacional (COI), y que asuma las reglas del juego", algo que se ve como un obstáculo desde el principio. No hace tanto Lambán calificó como "escollo" ese punto, que la Generalitat acepte el acuerdo político y la organización sea «en pie de igualdad».

El presidente aragonés ha calificado como "importante" la posición manifestada este jueves en Zaragoza por las patronales de las regiones que formaron parte de la antigua Corona de Aragón, Valencia, Cataluña, Baleares y Aragón, de pronunciamiento "claro y cerrado" a favor de la candidatura planteada desde los Gobiernos de España y aragonés. A este respecto ha afirmado que no vio "mal predispuesta" a la consejera de Presidencia de la Generalitat catalana, Laura VIlagrà, a la aceptación de un acuerdo final, algo que desde el 'Govern' no se ve nada fácil, aunque la determinación no se dará a conocer hasta que no concluya la negociación de los presupuestos para el año 2022. La realidad catalana, enredada estos días en la negociación de Junts per Catalunya (JxCat) y Esquerra (ERC) con la CUP, no muestra interés político alguno más allá de no cortar vías de subsistencia a las comarcas de montaña. Por eso les quieren dejar la decisión última a ellos, se supone que por medio de una consulta.

De momento, el referéndum con el que Cataluña quiere resolver su participación en la candidatura olímpica no tiene ni fecha. Ni siquiera se conoce si se ceñirá a los territorios pirenaicos que acogerían la cita o recogería también a Barcelona, que sería la sede lógica de alguna de las ceremonias que suponen el principio y el fin del encuentro deportivo. En cualquier caso, su alcaldesa, Ada Colau, no ha mostrado un gran entusiasmo por esta cita y los pasos que se van dando son los que se establecieron en la visita de Pedro Sánchez a Zaragoza junto al presidente del COE, Alejandro Blanco, y el ministro de Cultura, Miquel Iceta. Muy poco teniendo en cuenta que el tiempo aprieta. Para el próximo 20 de febrero, fecha en la que concluyen los Juegos Olímpicos de Pekín, España no solo tendría que tener armonizada la candidatura conjunta de Aragón y Cataluña, sino presentada una propuesta. Los plazos van muy justos, pero Cataluña no se pronuncia. A la vuelta de los presupuestos que se discuten estos días pude llegar por fin la respuesta.