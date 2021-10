La Universidad de Zaragoza se presenta por primera vez al concurso iGEM a través de un grupo de once alumnos de diferentes carreras que han desarrollado un proyecto por sus propios medios. Ainhoa Riera, partícipe de esta hazaña, explica que "esta competición surgió en el Instituto Tecnológico de Massachusetts" y especifica que aunque en un principio "era de estudiantes" se ha hecho "grande y empezó a ser entre universidades de todo el mundo". Suena bien competir con universitarios de todo el mundo pero, ¿en qué consiste exactamente? Según cuenta Riera, estos alumnos deben desarrollar "un proyecto de investigación desde cero". "Hay que llevar una idea, decidir cómo ejecutarla, seguir un protocolo y encontrar la financiación para pagar todos los medios que se necesiten", apunta la biotecnóloga.

Esto aterrizó en Zaragoza gracias a "un exalumno de biotecnología que estuvo participando con la Pompeu Fabra". Este, con la ayuda de uno de nuestros profesores y exalumnos lo sacó adelante. "Hicieron un proceso de selección en le que nos pedían una carta de motivación y nos hacían una entrevista", relata la joven y apostilla que finalmente "de las 60 personas que se presentaron eligieron a once". Son Olga Vélez, Alodia Liesa, Carla López, Diego Crespo, Antonio Araiz, Alba Téllez, Alba Pueyo, Victor Sanz, Paula Cobeta, Andrea Martínez y Ainhoa Riera. Los que ya están a punto de participar en la final de la competición tras formar el grupo en marzo. Entre los once participantes, aunque lo ideal sería coger alumnos de diferentes ramas para que hiciesen diversas tareas, son diez biotecnólogos y una física. Es el primer año y, en este aspecto, también quieren ir avanzando porque la difusión de la iniciativa ha llegado sobre todo a carreras de ciencias.

El grupo se ha enmascarado bajo el nombre Reconby y lo que han intentado, según Ainhoa Riera, es "recrear in vitro (en el laboratorio) lo que ocurre in vivo a la hora de generar anticuerpos". "Una persona cuando produce anticuerpos lo que hace es combinar diferentes fragmentos de manera que da lugar a diferentes combinaciones que se pueden producir para generar anticuerpos contra distintas moléculas", explica. Según apunta la universitaria, esto es "muy útil generar para diagnósticos", por ejemplo. "Actualmente la forma en la que se obtienen estos anticuerpos es utilizando animales de experimentación" y ellos lo que quieren es que no haga falta recurrir a este método, sino "recrear los anticuerpos que se generan de manera natural in vitro".

Para recaudar fondos hicieron un crowdfunding que ya ha quedado atrás, porque el proyecto ya ha sido entregado. Concretamente el 21 de octubre. Ahora lo esencial es llegar preparados a la final, que se celebra en Zaragoza los días 13 y 14 de noviembre. En este evento, "los equipos presentan sus proyectos y se entregan los premios". Normalmente esta final se hace en Boston, se reúnen todos los equipos, unos 300, y unas 6.000 personas. Este año iba a tener lugar en París pero, como en todo, el covid a obligado a hacer cambios. "Se ha decidido hacer reuniones en diferentes partes del planeta, una de ellas va a ser en Zaragoza", explica entusiasmada Riera.

Lo dice con emoción porque esta es una gran oportunidad no solo para la ciudad, también para el país. "Actualmente estamos organizando el evento para que vengan equipos de España, Dinamarca, Grecia… Vamos a contrarreloj porque se decidió hace poco", apostilla. Ella cree que "es muy buena oportunidad porque cuando pase el covid volverá a ser en Boston, no creo que se vuelva a repetir en España". Además de esto, Riera considera que es "una buena manera de que se demuestre que Zaragoza es una potencia biotecnológica, la dejaría en muy buena posición".

En cuanto a sus objetivos, lo principal es que la final, que les toca organizarla en Zaragoza, salga bien. Al margen de esto, pretenden ganar una medalla de oro: "Los premios son un poco raros, hay una serie de requisitos que si cumples te dan medalla de bronce; otros que te dan plata y otros que te la dan oro. Una vez consigues la medalla de oro ya puedes acceder a los premios", explica. Por esto mismo, aunque no sean premiados, su "esperanza" es "poder conseguir medalla de oro porque nos lo hemos currado mucho, sería toda una victoria", concluye.