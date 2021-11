Mañana tranquila en el cementerio de Torrero. Sin aglomeraciones, pese a que el Día de Todos los santos suele ser el que más afluencia tiene al camposanto, o así era hasta antes de la pandemia. El tiempo (el día amaneció lluvioso) y, sobre todo el puente, ha hecho que este año sea también diferente. De hecho, en ningún momento de la mañana se han superado los 6.000 visitantes al mismo tiempo, de los 22.700 que se había limitado como tope, según los datos del Ayuntamiento de Zaragoza que a través de la web controla las entradas y salidas a tiempo real. Los únicos atascos, a la entrada de los vehículos, pero sin apenas trascendencia, y organizados por el dispositivo de seguridad. Año diferente al año pasado, cuando el coronavirus provocó que el aforo máximo fuera de 6.000 personas a la vez. Esta vez se han mantenido las conocidas medidas de precaución (mascarilla, distancia social, aforo limitado...), pero todo el que ha querido ha podido visitar a los fallecidos.

En las calles del camposanto, organizado por manzanas como si de una ciudad se tratara, zaragozanos y aragoneses recordaban a sus difuntos, adecentaban lápidas y cambiaban las flores si llevaban mucho tiempo junto a la imagen del fallecido. La imagen más repetida la de personas o familiares frente a una lápida o a las puertas del panteón en silencio o hablando en voz baja y en muchas ocasiones rememorando anécdotas de los que ya no están. Teresa Serrano recordaba cuando de pequeña iba al cementerio y, “siempre había niebla”. Ella era una niña pero su abuela se sentaba y pasaba el día entero “haciendo compañía a los muertos” que entonces ya poblaban el panteón Familia Moles-Aznar hasta que llegaba el relevo. “Siempre había alguien”, rememora, ahora, sin embargo, “muchos de los que venían ya no está”, dice con tristeza. Y es que todos los días se recuerda los que ya no están, “pero estos más”, señala, explicando que están enterrados sus padres, sus abuelos, sus tíos y bisabuelos. De hecho, Teresa ha visitado el cementerio varias veces a lo largo de la semana para limpiar lápidas, cambiar flores y estar un poco.

Como en anteriores ocasiones, el Ayuntamiento de Zaragoza ha organizado conciertos y funciones de teatro dentro del camposanto. Mientras una de las corales actúa, una señora pasa rápido delante de ellos, porque “a los que venimos con tristeza, esto no nos gusta, ni música ni nada”, señalaba, antes de añadir que viene todos los años a la tumba de su marido. Ella tiene 52 y su marido murió con 32, así que le gusta estar sola “con mi tristeza y mis recuerdos”. Respeta las actuaciones pero cree que “no es el sitio, deberían cantar en la iglesia”, señala.

Otros, sin embargo, se acercaban y escuchaban con devoción. Como la zaragozana Sofía Nsue Nchama, llegada desde Barcelona junto a su hija Shelia para visitar a su madre, enterrada en Torrero. Murió el 10 de agosto de 1999 y desde entonces “vengo todos los saños”, salvo el pasado, que la pandemia se lo impidió. “Llamé al ayuntamiento de Zaragoza y me dijeron que las visitas eran muy reducidas”, así que no vine; pero “este estoy aquí”, señala antes de añadir que el cementerio de Torrero le parece “el más bonito o si no, uno de los más bonitos de España”, por su estructura, sus calles, su organización, etc.

Una de los aspectos que más llamaba la atención era la presencia de niños de todas las edades acompañando a sus mayores. “Hay que romper tabús porque es la realidad de la vida”, contaba una familia, que acudió con sus dos hijos, uno adolescente y uno bastante más pequeño. El año pasado el padre acudió solo pero este han querido estar todos para recordar a los abuelos de los pequeños. Para el adolescente era la primera vez y le ha sorprendido el recorrido.

Porque quien más y quien menos, además de a los familiares, muchos son los que se dan un paseo por el cementerio. Unos porque se pierden entre las manzana y otros porque les gusta recorrer calles o visitar a las figuras ilustres que se encuentran enterrados en Zaragoza. Como el director de cine Alfredo Castellón, Pilar Bayona o Miguel Fleta, al que alguien le había dejado encima unos claveles. “A la gente y asociaciones culturales se les llena la boca recordando a las figuras pero un día como hoy, muchos no tienen ni flores” decían unos aficionados al séptimo arte.

Otros visitaban el monumento a los fallecidos por el coronavirus. “A mí no se me ha muerto nadie”, decía un visitante, “pero creo que todos deberíamos pasar por aquí aunque solo un minuto”, reconocía.

También contaba con numeroso publico, en este caso curiosos, la capilla Yarza del cementerio antiguo, donde la asociación México Lindo había organizado un desfile de Katrinas y colocado un altar con flores, cuadros coloridos y fotografías de los difuntos, porque en el país latino, el 1 de noviembre, no está marcada por la tristeza y las lágrimas, si no por el color y la fiesta, por el reencuentro con los difuntos, que se cree que por un día, regresan a nuestro mundo.

Porque aunque hoy es Todos los Santos, el 2 de noviembre es el Día de Difuntos, día original en el que se rezaba por los fallecidos. Los floristas situados a la entrada del camposanto miran también con esperanza los próximos días. "Ha empezado flojo", reconocían desde Flores Noemí, en referencia a este lunes. ¿El motivo? El tiempo, pero "creemos que sobre todo el puente", aunque a media mañana no paraban de preparar ramos y de vender flores, por eso "creemos que esta tarde, cuando la gente venga de viaje, o los próximos días también habrá visitantes". Y es que recuerdan que el Pilar con la Ofrenda y estos días "es cuando hacemos el año, el resto sobrevivimos", así que esperan que haya "un respiro" y los próximos días sigan los aragoneses llevando flores a los fallecidos.