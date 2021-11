El Rastrillo Aragón vive este lunes, 1 de noviembre, su último día de visitas y compras solidarias para colaborar con los proyectos sociales de la Fundación Federico Ozanam. A lo largo de esta jornada, con horario de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza.

Allí, han estado instalados 18 estands, 12 menos que en ediciones anteriores por las restricciones derivadas de la pandemia. No obstante, en su regreso al formato presencial, aunque limitado, el Rastrillo ha vuelto a contar con el respaldo de la ciudadanía, y superará los 400.000 euros recaudados -al cierre de este domingo y desde su apertura el pasado 22 de octubre, la cantidad recolectada era de 386.465 euros-.

En 2020 por primera vez desde 1987, debido al covid-19, el Rastrillo Aragón no se celebró, pero a pesar de ello, y gracias a las aportaciones de la campaña 'El Rastrillo se queda en casa' se recaudaron 78.000 euros, que se destinaron a aumentar el número de becas para personas mayores, para las personas afectadas por la crisis sanitaria y proveyendo de EPI al personal de la red de centros de Ozanam.

No obstante, la Fundación, durante este año y medio de pandemia, no solamente no ha paralizado su actividad, sino que la ha incrementado para seguir apoyando a los colectivos vulnerables de la sociedad zaragozana, que han sido los más afectados: familias sin recursos, desempleados, jóvenes sin cualificación, familias con necesidades de vivienda social y, por supuesto, las personas mayores.

También quiere seguir estando en primera línea para dar respuesta a todas sus necesidades, y este es el objetivo principal de la inyección de recursos que supone el Rastrillo Aragón, gracias a la implicación de la sociedad zaragozana con este reto solidario.

Por todo ello, la Fundación Federico Ozanam ha querido agradecer "la importante labor de todo el voluntariado que hace posible el Rastrillo y por el apoyo incondicional de las miles de empresas y ciudadanos particulares que con sus donaciones y compras solidarias apoyan los fines sociales por los que trabajamos y nos demuestran que juntos podemos trabajar por una sociedad mejor".