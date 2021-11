No quiso hablar Jorge Azcón el pasado viernes sobre su futuro y el del Partido Popular en Aragón, que siguen el mismo camino, por tener «sensibilidad» con Luis María Beamonte, que anunció esa tarde que no se presentaría a la reelección en el congreso regional que se celebrará los días 18 y 19 de diciembre. Tampoco lo hizo ayer, en este caso «por respeto a los afiliados», que serán los primeros en conocer su decisión de presentarse como candidato a liderar la formación conservadora en Aragón. Azcón dará hoy un paso adelante y con él dibujará un escenario bien diferente en el horizonte del partido en los próximos meses si todo sigue su curso natural y el alcalde Zaragoza se convierte en nuevo presidente del PP aragonés el próximo mes.

Después vendrán más decisiones. Si Azcón se queda en el ayuntamiento como dice, si aspira a presidir el Gobierno de Aragón como dicen, o si Pablo Casado lo reclama para Madrid. Es difícil saber hoy en día, a 18 meses vista de las elecciones autonómicas y municipales, qué camino tomará el primer edil zaragozano, que refulge para los suyos tanto en el panorama nacional como en el territorio, que tiene además una corriente mayoritaria de seguidores del partido en Aragón, que mantiene una relación inmejorable con Pablo Casado.

El trabajo de Azcón como portavoz de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el liderazgo que ha mostrado en la rebelión de los alcaldes (no solo del PP, también de otros partidos como el PSOE) le ha dado una relevancia que lo sitúan entre los mejor valorados del líder nacional conservador.

El alcalde de Zaragoza no quiso decir abiertamente ayer que hoy presentará su candidatura para presidir el PP en Aragón, pero sí admitió que le gustan «los retos». Fue una velada declaración de intenciones que se escenificará hoy cuando lo anuncie, seguramente muy bien respaldado. «Me gustan los retos y estoy entrenado para trabajar mucho todos los días», afirmó Azcón tras ser preguntado por la compatibilidad de su cargo como alcalde y la dirección del PP en Aragón.

Azcón, que admitió haber mantenido conversaciones sobre su futuro próximo con el líder del PP, Pablo Casado, y otros miembros de la dirección, ensalzó la figura de Beamonte y su papel durante estos años. También «su generosidad» a la hora de dar el testigo dentro del partido. «Estoy seguro de que va a ser un relevo tranquilo en el que va a haber muchas personas que tengan que hablar, muchas voces que tenemos que escuchar».

El futuro

Para el regidor no es momento de «hacer política-ficción», por lo que, según dijo, no toca hablar sobre su futuro al frente de la ciudad ni sobre las posibilidades de que pueda acabar siendo el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón. «No sé qué me deparará el futuro», afirmó después de insistir en que no hay nada que le genere más orgullo que ser alcalde de Zaragoza. «Para mí es especial y con nada me siento más cómodo», aseguró el regidor, que matizó que nada le hace más ilusión que estar al frente de la ciudad, «hoy y en el futuro».

Sobre su labor como alcalde de la capital aragonesa, no obstante, Azcón comentó que aprovecha las 24 horas del día, los siete días de la semana. «Se me podrá juzgar por muchas cosas, pero no por la entrega», afirmó ante la posibilidad de compatibilizar su cargo actual con otros futuros orgánicos, Azcón afirmó que le gustan los retos y que está «entrenado» para trabajar mucho todos los días.

Tampoco parece probable que le asome competencia como ocurre en otras comunidades. Bien diferente es, por ejemplo, el frente madrileño, donde se sigue agitando la guerra interna debido a que Isabel Díaz Ayuso esgrime desde hace meses que quiere presidir el PP de Madrid como hacen otros presidentes autonómicos, casos de Juanma Moreno, Núñez Feijóo o López-Miras. Pero desde la dirección nacional están potenciando el papel de sus alcaldes como candidatos a presidir la formación en distintos territorios. Es el caso de Azcón y de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que podría también tomar las riendas del PP de Cantabria. O de José Luis Martínez-Almeida, a quien Génova quiere dar alas por delante de la presidenta madrileña.