El líder de Ciudadanos en Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha exigido este miércoles a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, compromisos firmes con las obras del Pacto del Agua y no "una foto" ante la convocatoria hoy de la mesa de seguimiento de ese plan. Una reunión que llega tarde y que genera muchas expectativas, ha remarcado Pérez Calvo, quien ha incidido en lo que costó alcanzar el Pacto del Agua, firmado en 1992, y en el momento crítico en el que se encuentra tras años "languideciendo" por falta de inversiones y al estar en plena revisión el plan hidrológico del Ebro y haberse anulado por sentencia los embalses de Biscarrués y Mularroya.

Así, ha enfatizado que lo que no se pueden "tocar" son los consensos, con independencia de que haya que adecuar el Pacto del Agua a una nueva realidad ambiental y legal, ni las grandes obras hidráulicas. Además, el líder de Ciudadanos ha llamado la atención sobre el momento de incertidumbre en el que se va a producir esta reunión de la comisión de seguimiento de las obras del pacto del agua, dado que se desconoce en qué quedarán las causas abiertas y el propio Pacto del Agua una vez cerrado el nuevo Plan Hidrológico del Ebro 2022-2027.

Un plan hidrológico que de las grandes obras solo mantiene Yesa, Mularroya y Almudévar, y que elimina más de 30 actuaciones que suponen revisar una regulación entre 4.000 y 5.000 hm3 en la cuenca, entre ellas obras de regulación en el río Gállego, lo que deja "en el aire" regadíos en Monegros y el llenado de Almudévar, también porque los Presupuestos Generales del Estado "apenas se acuerdan de estas obras", ha agregado.

El nuevo Plan Hidrológico del Ebro, que está en información pública, no contempla la reserva hídrica para Aragón de 6.550 hm3 que recoge el Estatuto de Autonomía. "Eso, ahora mismo, no está garantizado", ha destacado. "Le pediría a la ministra Ribera que no venga a hacerse la foto", sino a asumir compromisos, a plantear propuestas firmes, "sin equívocos ni ambigüedades" en un asunto que para el cuatripartito es "una patata caliente" que genera sus "rifirrafes internos".

Eso se verá mañana, ha apuntado, con el debate en el pleno de las Cortes de una proposición no de ley de Cs para reclamar al Gobierno aragonés y al de España un calendario reuniones de la comisión de seguimiento del Pacto del Agua --también de la mesa del agua de Aragón--, mantener las obras hidráulicas en el Plan Hidrológico del Ebro, defender el cumplimiento del Estatuto de Autonomía respecto de la reserva estratégica y que los PGE incluyan las partidas necesarias para llevar a cabo las obras.

Ciudadanos, ha asegurado Pérez Calvo, no renunciará en ningún caso a las obras de regulación y exigirá al Gobierno de Aragón que defienda "con uñas y dientes" las actuaciones y que presente las enmiendas que sean necesarias a los PGE para que se puedan llevar a cabo y también alegaciones al Plan Hidrológico del Ebro. "El agua es el futuro de Aragón y con el futuro de Aragón ni se juega ni se actúa de manera improvisada", ha concluido.