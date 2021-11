Las gestoras que tomarán las riendas de las tres agrupaciones de Ciudadanos en la capital aragonesa, en las que dimitieron sus juntas directivas hace unos días, empezarán a trabajar la próxima semana. La dirección del partido en Aragón sigue ultimando los nombres que integrarán estas direcciones interinas, con algunas «caras nuevas» de militantes de base que estarían dispuestos a dar «un paso al frente» en unos momentos complicados para la formación liberal.

Sin embargo, el asunto de las renuncias de las juntas directivas de las tres agrupaciones de Zaragoza capital y las posteriores dimisiones de las direcciones de otras tres juntas de Ciudadanos en la provincia de Zaragoza no se trataron en la permanente que reunió ayer en Madrid al núcleo duro del partido. El asunto no se incluyó en el orden del día el pasado viernes y, según confirmaron fuentes de la dirección en Aragón, no se abordó en la reunión encabezada por la líder del partido, Inés Arrimadas.

Según confirmaron fuentes oficiales de Ciudadanos Aragón, la previsión es que la comisión permanente del comité ejecutivo del partido apruebe las gestoras el próximo lunes, cuando se vuelve a reunir de forma ordinaria, ya que «no ha habido tiempo» para trasladar la propuesta a este órgano esta misma semana.

El secretario de Comunicación de Cs Aragón, Carlos Trullén, explicó que «están cerrados prácticamente todos los nombres de las gestoras», si bien, el partido todavía no los ha dado a conocer. Lo que sí está confirmado es que serán dos las que se formarán para suplir la falta de dirección en las tres agrupaciones zaragozanas de Cesaraugusta, Salduba y Ebro Altabás. Aunque la dirección barajaba la posibilidad de montar una sola dirección interina, o una por cada agrupación, finalmente serán dos las comisiones gestoras que se harán cargo del partido en la capital durante los próximos seis meses, hasta que la dirección convoque elecciones, tal y como establecen los estatutos, y los afiliados puedan elegir a sus nuevos responsables.

Así, si se cumplen las previsiones de la formación liberal, las gestoras entrarían a trabajar desde la próxima semana, quince días después de las primeras dimisiones. El partido estudia también la fórmula para el resto de gestoras para las juntas directivas en las que se han registrado dimisiones, en Valdejalón, Bajo Aragón- Caspe, Metropolitana Sur, Serranía del Águila y Calatayud.

Reducción de estructuras orgánicas

Después de estos movimientos, el partido estudia «reducir» su estructura orgánica en el territorio, minimizando el número de agrupaciones locales para que estas sean «más eficientes» ya que actualmente algunas de las juntas apenas contaban con una veintena de afiliados. La intención es «rearmarlas», y tampoco se descartan cambios en Zaragoza, que podría pasar de tres agrupaciones a dos.

Asimismo, se estaría barajando que las dos gestoras de Zaragoza «absorban» al comité local, un órgano al que no obligan los estatutos del partido, pero que sí tienen algunas grandes ciudades españolas.

Mientras, el partido sigue inmerso en una «calma tensa», como reconocen algunos de sus dirigentes, con la incertidumbre de si la cascada de renuncias saltará al Alto Aragón o a Teruel.