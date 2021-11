El Gobierno de Aragón asumirá "de forma permanente" el coste del primer trayecto ferroviario que conecta Zaragoza con Monzón y Binéfar a las 6:10 horas. Es la decisión anunciada por el consejero de Vertebración del Territorio del Gobierno de Aragón, José Luis Soro, ante las preguntas del diputado del PP, Joaquín Juste. El titular de Vertebración ha explicado que la DGA se hará cargo del coste de este trayecto, en su circulación por la comunidad autónoma de Aragón, como ya anunciara el pasado verano que harían con el trayecto entre Caspe y Fayón que también había quedado en cuestión en el proceso de negociación con el Ministerio de Transportes.

Según han confirmado fuentes del Departamento, Aragón asumirá el coste de los trayectos de las 21.15 horas Caspe - Fayón (21.15 horas - 22.27 horas); el de Fayón- Caspe (6.16 horas- 6.53 horas) y otros trayectos de ida y vuelta en fin de semana. En relación con la línea Zaragoza- Binéfar, la DGA asumirá el coste del que parte a las 6.10 horas de Zaragoza y llega a Binéfar a las 7.51 horas; y el que parte a las 15.45 de Binéfar y llega a Zaragoza a las 17.31 horas. El coste total de asumir estos servicios asciende a 2,6 millones de euros. Queda por recuperar el trayecto de las 15.15 en Monzón, uno de los servicios que prestaba el Ministerio de Transportes antes de la pandemia y que desde el Gobierno de Aragón han vuelto a reclamar que se recupere.

Esta decisión del Gobierno de Aragón se aplicará a partir del 29 de noviembre, ya que en esa fecha culmina el compromiso adoptado con el Ministerio de Transportes mientras se negociaba el futuro de estas líneas y la implantación del nuevo modelo de "movilidad digital y a demanda". Cuatro meses después del acuerdo sellado entre el presidente de Aragón, Javier Lambán, y el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, para implantar ese nuevo sistema de movilidad, este "no está concretado", ha explicado Soro, por lo que Aragón seguirá garantizando las líneas que discurren por su territorio, a la espera de las decisiones que tome el ministerio para conectar Binéfar con Lérida o Teruel con Valencia.

"Esa nueva modalidad no está desarrollada todavía, no es una solución en el corto plazo, pero vamos a colaborar en el futuro. Pero no es la solución a corto plazo", ha manifestado Soro, que ha vuelto a insistir en su "defensa" del ferrocarril convencional.

El titular de Vertebración ha vuelto a insistir, por otra parte, en la necesidad de que "se recuperen todas las frecuencias retiradas con la pandemia", que representan, aproximadamente, el 20% del total. "Circula en torno al 80% de los servicios que había. Hace año y medio que pedí que se recuperaran. No podemos esperar a que haya demanda para recuperar toda la oferta", ha insistido. "En Aragón, en mayo recuperé el 100% de los servicios de bus que son de nuestra competencia", ha subrayado. "Los servicios públicos por definición son deficitarios, porque no hay que buscar la rentabilidad económica, sino social", ha recordado.

Desde el Partido Popular, Juste reprochó a Soro y al Gobierno central que se destinen "10.000 millones de euros contra la despoblación, y se quiten trenes que cuestan cuatro millones". "Ya vale de pregonar y vamos a intentar que se mantenga por lo menos lo que tenemos, si no, cerramos oportunidades y servicios", ha denunciado.