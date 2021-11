-El martes tomó posesión como nuevo presidente del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza y en su discurso lanzó varios retos. ¿Por dónde va a empezar?

-Primero por las cuestiones internas del colegio. Nos vamos a reunir las diferentes comisiones para sentar las bases e ir trabajando a partir de una hoja de ruta.

-Y después, ¿le apremia antes abordar los problemas de Atención Primaria o de Especializada?

-Me interesa el sistema sanitario en general, tanto el público como el privado, al que también quiero darle importancia. Si nos fijamos en la primera puerta de entrada del paciente y donde más demanda hay, está claro que es Atención Primaria y ahí claramente hay un resultado de atención insuficiente. El personal está sobresaturado, agobiado y frustrado y habría que optimizar y disponer de más recursos. En general, la sanidad pública tiene una gran deficiencia; los recursos disponibles son finitos y hace falta más material y más personal. Todo ello, obviamente, requiere de más financiación. En los hospitales hace falta que la atención sea efectiva y resolutiva, de tal modo que no se produzcan demoras, listas de espera o presión en las Urgencias.

-¿Cómo se solucionan todas esa situaciones que cuenta?

-Si lo supiera, no habría esperado a ser presidente para aplicarlo (se ríe). No existen soluciones mágicas ni fórmulas magistrales. Es un problema difícil, pero buena parte de él pasa por tener más recursos. Hasta ahora se intenta redistribuir y optimizar al máximo, pero eso son como parches o soluciones temporales porque la atención sanitaria está cambiando. Los hospitales son los que son en Aragón y la demografía no evoluciona, de tal modo que se puede asumir la demanda, pero la población sí ha cambiado y cambiará. Cada vez tenemos población más envejecida, con patologías crónicas y ahí la oferta y atención sanitaria no está adecuada a la realidad poblacional que hay.

-¿Sería partidario de ofertar más plazas en las Facultades de Medicina para paliar el déficit de médicos y especialistas?

-El sistema mir absorbe bien los graduados anuales y no harían falta más plazas. El problema es que la oferta no es adecuada. Hay especialidades con muchas plazas y otras que son deficitarias. No hay una buena planificación. Además, hay unos mil comunitarios y extracomunitarios que ejercen en la sanidad pública, pero no tienen el mir. Eso habría que solucionarlo.

-¿Le extraña que un médico recién graduado opte por irse de Aragón?

-No me extraña porque estamos rodeados de comunidades y de provincias con ofertas de empleo mucho más atractivas que en Aragón. La tendencia, desgraciadamente, es la de marcharse. Cuando uno es joven y tiene esa ambición aspira a elegir lo más beneficioso para su crecimiento. En ese momento empieza el baile de los vampiros: se barajan posibilidades y se decantan por lo mejor.

-¿Qué relación espera mantener con la Consejería de Sanidad?

-Espero que sea buena. Hemos tenido temporadas de mayor y menor cercanía, pero desde que llegó Sira Repollés las relaciones han mejorado respecto a la anterior consejera. Mi expectativa es positiva y espero una comunicación fluida y mutua, como así nos lo hemos hecho saber.

-En su discurso habló de recuperar la relación directa entre médico y paciente. ¿Cómo valora el incremento en los últimos años de las agresiones a los sanitarios?

-Si la comunicación es nula, se dan situaciones tensas y enfrentamientos. La esencia para prevenir las agresiones pasa por una buena relación, un trato mutuo porque el médico necesita al paciente y este al médico. Tiene que haber un respeto y no puede predominar la idea de que me atienden rápido o de que no me quieren recibir en consulta. Vamos a estar en contacto con las organizaciones ciudadanas para hacer divulgación de la cultura sanitaria, para acercar nuestro trabajo y que ellos nos den su visión como pacientes.

-Quiere que la docencia y la investigación jueguen un papel importante en el colegio. ¿Cómo?

-Se tiene la sensación de que solo estamos aquí como obligación para el ejercicio asistencial, pero las puertas también están abiertas para los profesores o los investigadores. Quizás por desconocimiento no lo hacen, pero que sepan que el colegio les puede ayudar.