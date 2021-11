El Colegio Oficial de Veterinarios de Zaragoza (ICOVZ) ha manifestado su preocupación ante la información publicada en las últimas fechas sobre el futuro del Centro Municipal de Protección Animal (CMPA). Explican que, principalmente, les "preocupa especialmente la situación de los 119 canes y 58 felinos que se encuentran actualmente en el CMPA debido a que, ante la anunciada reducción de personal, no se podría mantener en un grado óptimo los cuidados que estos animales necesitan".

Creen "firmemente" que la Unidad de Protección Animal del CMPA "debe continuar teniendo tres veterinarios al frente (un Jefe de Unidad y dos veterinarios) y operarios suficientes para un correcto manejo y mantenimiento de los animales, ya que el Servicio, hasta la fecha, ha funcionado exitosamente". Además, aclaran que "conociendo la situación anterior, no sería adecuado volver a ella y perder las mejoras en calidad de bienestar y lucha contra el maltrato animal que se han realizado durante estos tres últimos años". Consideran además que "estos tres puestos deben ser ocupados con carácter permanente y no mediante contratos temporales".

Además, quieren "destacar el trabajo realizado durante estos últimos tres años por el equipo veterinario y el resto del personal del centro municipal" ya que han puesto en funcionamiento "un servicio hasta la fecha inexistente en Zaragoza y con un alto estándar de calidad", recuerdan. Entienden que si se dan los recortes en la plantilla de los que se ha informado, "se pondría en riesgo el bienestar de los animales y el trabajo realizado hasta el momento y de cara al futuro".

El ICOVZ aprovecha este comunicado para informar de las funciones más importantes que realizan los veterinarios municipales. Destacan que por el CMPA "pasan a lo largo de todo un año más de 500 animales de los que alrededor de 250 no llevan identificación mediante microchip". Concretan que antes de salir en adopción los animales "deben pasar una exploración veterinaria, ser identificados, vacunados, desparasitados, testados de enfermedades infecciosas y esterilizados" y además "para dar un animal en adopción se requiere realizar un cambio de propietario a través de RIACA". "El único profesional competente en poder realizar todas estas tareas es el veterinario colegiado", asevera el colegio.

Ante esta situación, denuncian que es necesario al menos contar con dos veterinarios con el siguiente argumento: "Si valoramos que las adopciones se realizan en horario de atención al público de lunes a sábado durante seis días a las semana; que los veterinarios, como cualquier otro trabajador, deben descansar dos días por semana; que también tiene derecho a disfrutar de sus permisos correspondientes, así como que cabe la posibilidad de que en algún momento de su trabajo sufra una baja laboral porque se expone diariamente al riesgo de manejar animales vivos y que para realizar cirugías de esterilización de animales, cumpliendo con la ordenanza de Protección Animal y evitando la reproducción incontrolada de animales en la ciudad de Zaragoza, como mínimo es necesaria la presencia de dos veterinarios para controlar cirugía y anestesia". Por todo ello, insisten en que "resulta claramente insuficiente poder atender estas tareas por un único profesional veterinario".

Además, exponen que "el veterinario del CMPA no realiza únicamente las tareas anteriormente expuestas, sino que además, atiende a los animales ubicados en la guardería de las Jaras de forma periódica; acude a domicilios de personas en situación de exclusión social a través de los servicios sociales municipales para atender las necesidades básicas de sus animales; realiza terapia de modificación de conducta de animales del centro para conseguir que sean adoptables y redacta informes veterinarios a solicitud del juzgado por situaciones de maltrato animal de animales que hayan entrado al CMPA así como peritajes in situ donde sea requerido por parte de la policía local, nacional o del SEPRONA".

Por lo tanto, entienden que aunque existan dos veterinarios en plantilla, "hay que contar que el rotatorio semanal no es posible, pues, cuando existan permisos de uno de ellos el Centro se queda sin la debida atención veterinaria". "Esto ya ocurre en la actualidad con los dos veterinarios del programa de empleo", explica el colegio denunciando la ya falta de personal, ya que "si uno se encuentra de permiso y al otro le toca librar sus dos días semanales correspondientes, el centro se tiene que cerrar". "No es posible realizar el cambio de propietario de un animal durante la adopción si no hay veterinario" afirman y apostillan que "esto implica no ya una mala calidad del servicio sino la imposibilidad de realizarlo, tanto para animales como para ciudadanos".

"Supondrá a su vez la imposibilidad de tramitar adopciones de animales que se encuentren en el CMPA y un contrasentido con la campaña de adopciones programada por el Ayuntamiento", aseveran y recuerdan que durante los años en los que ha estado en marcha el programa de empleo del CMPA "se ha solicitado hasta en dos ocasiones, además de los dos veterinarios del programa, otro veterinario por acumulo de tareas para ayudar con la carga de trabajo referente a cirugías, elaboración del reglamento, protocolos o aumento notable del número de animales del centro".

El ICOVZ también denuncia que "el Jefe/a de la Unidad de Protección Animal hasta 2018 no había sido un técnico veterinario". La comunicación entre el colegio y el Ayuntamiento de Zaragoza mejoró cuando este último decidió poner al frente de la unidad a un veterinario. "Incluso se ha llegado a firmar un convenio entre ambas partes para colaborar con la ciudad de Zaragoza en referencia a las colonias felinas urbanas, las adopciones y la formación de voluntarios, adoptantes y personal municipal", apuntan y aseguran que consideran "que este puesto debe seguir siendo cubierto por un veterinario ya que es el único técnico capaz de aplicar, no solo la legislación existente en materia de protección de animales, sino también en bienestar animal y salud pública siendo el más y mejor capacitado y preparado".