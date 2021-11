El PSOE plantea "solidaridad" entre "nacionalidades y territorios" de cara a establecer el nuevo financiación autonómica, al tiempo que pide "lealtad institucional" entre administraciones y reclama que la "capacidad fiscal" de los territorios no condicione la "equidad" de acceso a los servicios públicos. Los socialistas quieren "dejar fuera la confrontación partidista" este asunto y por ello "invitan" a todos los partidos, sobre todo a los de implantación estatal, a "definir una posición común". Sin embargo, los barones socialistas ven muy lejos la posibilidad de consensuar una postura única de cara a la negociación. Javier Lambán se ha mantenido firme en su postura de anteponer los intereses de Aragón a los de su partido. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sido más duro: "Hay veces que llamamos frente a una reunión de presidentes del PP del PSOE y, otras veces lo llamamos diálogo si la reunión es con independentistas. Pero es el mismo castellano. Hay que hablar, hay que hablar", ha afirmado.

Los presidentes mantienen su idea y la necesidad de que esos “diálogos” vayan más allá del partido. Y así lo ha entendido la dirección socialista que, al acabar el encuentro, ha emitido un comunicado en el que invita “a todas las fuerzas políticas, especialmente a aquellas con implantación a nivel nacional, a trabajar con honestidad en la definición de una posición común, dejando fuera la confrontación partidista”.

Son las conclusiones que ha emitido este viernes el PSOE después del encuentro que han mantenido los presidentes autonómicos socialistas con la dirección del partido, representada por su número dos, Adriana Lastra, y por el secretario de Política Autonómica, el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara, además del secretario de Organización del Partido, Santos Cerdán; y las ministras de Hacienda, María Jesús Montero, y de Política Territorial, Isabel Rodríguez.

Un encuentro previo al convocado por el presidente gallego, el 'popular' Alberto Núñez Feijóo, para el próximo 23 de noviembre en Galicia con el objetivo de hacer un frente común entre las regiones afectadas por la despoblación, y al que tienen intención de asistir algunos presidentes socialistas.

En el comunicado emitido por Ferraz se invita a todas las fuerzas políticas, "especialmente" a aquellas con implantación a nivel nacional, a trabajar con honestidad en la definición de una posición común, "dejando fuera la confrontación partidista" con el fin de contribuir a aprobar una reforma del vigente Sistema de Financiación Autonómica.

Lambán ha admitido que la reunión "constata" una visión distinta. "El problema de la financiación no es ideológico ni de partido, del PSOE del PP o de otro. Es un problema puramente económico, técnico, y lógicamente tiene una visión distinta según se hable desde Aragón o desde Valencia, por poner un ejemplo. Es un problema con diferencias territoriales, no ideológicas. Cada cual nos debemos a nuestra comunidad, anteponiéndola a cualquier otra consideración. Ya he dicho que en esta materia antepondré los interés de Aragón a cualquier tipo de indicación que se me hiciera desde el partido, que por otra parte no se nos ha hecho jamás”.