Teruel Existe presentará un total de 167 enmiendas (valoradas en más de 220 millones de euros) a los Presupuestos Generales del Estado para 2022. Así lo ha anunciado su diputado en el Congreso, Tomás Guitarte, en una rueda de prensa en Teruel, donde la agrupación de electores ha desgranado las principales enmiendas y las demandas de su grupo al Ejecutivo central.

En concreto, Teruel Existe reclama al Ejecutivo de coalición PSOE-Unidas Podemos que la inversión en la provincia para el próximo año se equipare a las cuantías previstas para 2021, es decir, reclama un incremento de unos 15 millones de euros que "se pueden recuperar por muchas vías distintas".

Por un lado, plantean la posibilidad de "impulsar la electrificación del Corredor Cantábrico- Mediterráneo", que sería "lo más sencillo", ha asegurado Guitarte, aunque también plantean que esa cuantía se destine a iniciar nuevos proyectos. Por ejemplo, "actividades científicas de primer nivel, se puede destinar más para el Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón (Cefca), Galáctica, el centro de paleontología de dinosaurios o recuperar el proyecto del centro de etnología en Teruel". "Con todo eso habría más que de sobra para superar la inversión en esos millones", ha insistido.

Por otro lado, la agrupación de electores reclama que se desarrollen las condiciones en las que las empresas podrán optar a las ayudas a los costes que está reflejado, por el momento, tan solo con una disposición adicional en el presupuesto. "Es una disposición adicional y hay que concretarla: cómo se aplican esas ayudas, quiénes las pueden recibir, y saber si otras zonas, como las comarcas de Belchite, Aranda o Daroca se podrán acoger finalmente", ha reclamado.

Las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado reflejan, asimismo, la colaboración de Teruel Existe con otros partidos como Compromís, Esquerra Republicana de Cataluña o Junts, con quienes firman de manera conjunta peticiones sobre la línea Teruel- Sagunto, o la conexión Alcañiz con Reus. "Muchas de nuestras demandas no solo son de Teruel, sino del sector oriental de la península", ha señalado Guitarte, que también ha puesto en valor la coordinación con otros partidos para mostrar que "lo que pedimos no solo es por Teruel, sino que son cuestiones que afectan a varias autonomías". "Hay que hacer un eje en la zona oriental entre Madrid y el Mediterráneo, porque en medio no hay nada en sentido norte-sur, y ahí se localizan parte de los territorios más afectados por la despoblación", ha manifestado. "También tiene el valor de que los catalanes se pongan a hablar de cuestiones que les relacionan con el resto de España", ha reconocido.