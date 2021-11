La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón ha notificado 154 nuevos casos de COVID-19 --43 más que la semana pasada--, ningún fallecido y 73 pacientes recuperados, datos correspondientes a este viernes, 5 de noviembre de 2021. Es el cuarto día consecutivo con más centenar de casos, algo que no ocurría desde septiembre. Los responsables sanitarios, eso sí, no están preocupados en exceso al no haber repercusión hospitalaria. Los expertos auguran más crecidas y admiten que «entra dentro de lo esperado», como ha informado este diario en las últimas horas.

Por provincias, en Zaragoza se han contabilizado 117 nuevos casos y 55 recuperados, mientras que en Huesca han sido 20 y 9, respectivamente, y en Teruel 17 y otros 9.

En cuanto a la incidencia acumulada de la comunidad aragonesa, en estos momentos se sitúa en 53,1 casos por 100.000 habitantes a siete días --hace una semana, el 30 de octubre, estaba en 37,8--.

