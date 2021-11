Las personas que todavía no están vacunadas contra el covid son ahora el foco principal de preocupación entre las autoridades sanitarias, ya que este colectivo susceptible de contagiarse está propiciando, en gran medida, el repunte de casos actual.

En Aragón, según los datos del Ministerio de Sanidad, hay unas 135.500 personas mayores de 12 años que no se han inmunizado hasta la fecha. Son personas que no se han puesto ni una dosis. Llegar a todas ellas es una tarea difícil porque el proceso de vacunación ya está muy avanzado en la comunidad y la cobertura lleva semanas sin avances significativos. Sin embargo, el incremento de los casos de covid que atraviesa la comunidad se apuntala, en gran parte, en este colectivo de no vacunados y ahí es donde reside la preocupación.

La situación deriva en brotes pequeños y en una transmisión acotada a las personas sin inocular o con un grado de inmunización que ha bajado algo meses después de la vacunación. Es una realidad que la incidencia es mayor estos días en Aragón entre menores de 12 años, quienes no reciben la dosis contra el covid. De hecho, la tasa acumulada más elevada en la comunidad es la que se registra entre las edades de 10 a 14 años, con 105 casos por 100.000 habitantes, seguida de los 104 casos por 100.000 habitantes del grupo de entre 5 y 9 años. En estas edades la incidencia ha ido subiendo a lo largo del mes de octubre y en los últimas días lo ha hecho con más fuerza.

Aragón detecta 131 casos en las últimas 24 horas

Antes de que los más jóvenes lideraran esta tabla, era el grupo de 30 a 34 años, que sí entra en la estrategia de vacunación contra el covid, quien tenía las cifras más altas de incidencia. En su caso sí son personas que deciden voluntariamente no vacunarse, por lo que esta sí es una cohorte susceptible de contagiarse.

En estos momentos, Aragón está inmunizando contra la gripe y también administrando la tercera dosis del covid. El proceso se alargará unos meses y en el horizonte está la advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el posible déficit de jeringuillas en 2022.

Por otro lado, en las últimas 24 horas en Aragón se han detectado 131 contagios, casi seis veces más que hace una semana, cuando hubo 23. En cualquier caso, aquel día fue festivo (1 de noviembre) y no se hicieron tantas pruebas diagnósticas.

En los hospitales ha habido una ligera subida, con dos pacientes más hasta llegar a los 88 afectados por covid. De ellos, 14 están en la uci y 74 en planta. Curiosamente, la cifra en intensivos ha bajado en dos personas, pero ha subido sin embargo los ingresados en planta.