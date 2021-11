Más de 20 niños con discapacidad en Aragón ya han pasado por la unidad de atención bucodental del hospital San Juan de Dios de Zaragoza, que se estrenó este verano. El servicio, disponible en este centro tras un convenio con el Departamento de Sanidad de la DGA, cuenta con un quirófano y una sala de sedación inexistentes hasta el momento para la atención de estos pacientes, que debido a su grado de discapacidad no podían ser atendidos como en una consulta ordinaria y tenían que desplazarse hasta Barcelona.

De los más de 20 menores que han llegado a la unidad, 17 tenían entre 6 y 16 años, de manera que su atención está incluida en el Programa de Atención Bucodental Infantojuvenil de la DGA. La meta es finalizar el año con un total de 42 atenciones. También ha habido, según datos del hospital, ocho intervenciones a menores de 0 a 6 años gracias al programa propio Chiquitines, de la Obra Social San Juan de Dios. Estas edades están fuera del plan de Sanidad.

Además de niños con discapacidad, el servicio también realiza intervenciones a menores y adolescentes que sufren fisura labio palatina. «No tenemos listas de espera y las operaciones se van programando en función de la disponibilidad de los quirófanos. Algunos requieren de anestesia general, tanto por la situación clínica como emocional del niño», explica Carmen Vicente, directora del San Juan de Dios en Zaragoza.

Esta atención bucodental ha tenido una respuesta «muy buena» por parte de las familias, que por fin dejar de viajar a Barcelona. «Era un inconveniente muy grande. Además del trayecto, tenían que viajar en muchos casos con la silla de ruedas, en el coche, y no era una manera cómoda. Creo que hemos dado un gran paso porque estamos evitando sufrimiento y un gasto», dice Vicente.

«Esta era una reivindicación muy importante que había suscitado quejas ante el Justicia de Aragón y que se había tratado, incluso, en las Cortes de Aragón», añade la responsable. «Igual es un servicio con un volumen de atenciones no muy elevado, pero eso no es motivo para que no sea necesario. No hemos podido ayudar antes, pero sí hemos podido restar como comunidad al no dar esta garantía a las familias», añade Vicente.

El convenio con Sanidad cubre la cohorte de 6 a 16 años, pero el San Juan de Dios ha dado un paso más para extender esta atención bucodental a los menores de 6 años con discapacidad, que se quedan fuera del plan autonómico. Su puesta en marcha ha sido gracias a la aportación de 95.000 euros de la Fundación Aladina. «Es algo fundamental porque, en ocasiones, cuanto antes se actúa es mejor para que luego haya menos complicaciones», dice.

Atención también a adultos con discapacidad

Más allá de la atención a menores y adolescentes, la disposición de este recurso en el San Juan de Dios también ha abierto la puerta a intervenciones de adultos. Se trata de casos que se gestionan de forma privada, pero que son igualmente atendidos porque son personas con discapacidad para las que también está disponible el quirófano y la sala de sedación. El hospital ha realizado desde el pasado verano 4 intervenciones de este tipo.

Por otro lado, el centro tiene previsto contar con una logopeda a partir de Navidad para que pueda atender a los menores con discapacidad. Será gracias a los fondos aportados por diferentes entidades como la Fundación Ibercaja o Caja Rural